GTA 6 in download: quanto tempo serve per scaricare 212 GB?

Ci siamo: l’attesa è finita. Anzi no, a dire il vero, ma ormai ci siamo quasi. Dalla mezzanotte di martedì 10 novembre è possibile dare il via al download di GTA 6, a patto ovviamente di averlo acquistato durante la fase di preordine. Per giocarlo bisognerà invece aspettare fino a giovedì 19.

Via al download di GTA 6: si può scaricare

Rockstar Games ha deciso di concedere quasi una decina di giorni per scaricare il titolo. Un lasso di tempo generoso, ma necessario considerando il suo peso: 212 GB in totale. La prima cosa da fare è assicurarsi di avere abbastanza spazio libero nell’SSD della console (PS5 o XBOX Series X/S), altrimenti non rimane che liberarlo eliminando ciò che non è più necessario.

Quanto tempo occorre per scaricare Grand Theft Auto VI? Dipende ovviamente dalla velocità della propria connessione. Facciamo alcuni esempi, considerando chi ha un vecchio accesso a internet tramite linea ADSL, fino alla fibra ottica più rapida.

10 Mbps: circa 47 ore;

20 Mbps: circa 23 ore e 30 minuti;

50 Mbps: circa 9 ore e 25 minuti;

100 Mbps: circa 4 ore e 42 minuti;

300 Mbps: circa 1 ora e 34 minuti;

500 Mbps: circa 56 minuti;

1 Gbps: circa 28 minuti;

2,5 Gbps: circa 11 minuti.

Il tempo effettivo dipende anche da altri fattori, uno dei quali è rappresentato dal sovraccarico dei server. Immaginiamo che saranno in molti a fiondarsi subito sulla console per iniziare il download.

Tutti i nuovi screenshot, mappa in arrivo

Per ingannare l’attesa, riportiamo di seguito i nuovi screenshot pubblicati la scorsa settimana. È una galleria che rende bene l’idea di ciò che incontreremo durante l’avventura nelle strade di Vice City e di Leonida. Ci sarà da divertirsi.

Immagini

Il 19 novembre, il giorno dell’uscita, Rockstar Games metterà a disposizione anche la mappa di Leonida, da scaricare, stampare e tenere a fianco mentre si semina il panico nelle strade di Vice City nei panni di Jason e Lucia.