GTA 6 peserà 212 GB, download dal 10 novembre (il 19 la mappa)

Alla fine, è arrivata la comunicazione ufficiale: GTA 6 occuperà 212 GB negli SSD delle console. Lo ha reso noto Rockstar Games, di fatto confermando le indiscrezioni della scorsa settimana che non ci erano andate poi così lontane. C’è però una novità inattesa: sarà possibile iniziare il download già il 10 novembre e non il 12 come si pensava, se è stato effettuato il preordine dagli store digitali.

Confermati peso di GTA 6 e inizio dei download

Per essere più precisi, sarà possibile cominciare a scaricare il gioco su PS5 dalla mezzanotte, a seconda del proprio fuso orario. Il rilascio su XBOX Serie X/S avverrà invece in contemporanea mondiale, quando in Italia saranno le 01:00, in piena notte. Chi invece ha comprato la custodia con dentro il codice (ricordiamo che il disco non c’è) dovrà necessariamente aspettare fino al 12 novembre.

Per l’occasione, la software house ha pubblicato anche un’immagine inedita di Grand Theft Auto VI, quella visibile nella copertina di questo articolo e qui sotto. Mostra uno scorcio di Vice City.

Nella galleria qui sotto alcuni dettagli. Cosa ci fanno degli enormi orsetti gommosi in acqua?

Immagini

Avremo anche la mappa stampabile gratis

L’altra buona notizia è che nel giorno dell’uscita (19 novembre), Rockstar renderà disponibile la mappa di Leonida in formato stampabile. Sarà un poster che i giocatori potranno creare da sé oppure ordinare tramite lo store ufficiale.