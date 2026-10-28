 GTA 6 occuperà 210 GB: pronti a liberare spazio?
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GTA 6 occuperà 210 GB: pronti a liberare spazio?

Secondo quanto riportato da PlayStation Game Size, l'installazione di GTA 6 richiederà 210 GB di spazio nella memoria interna delle console.
GTA 6 occuperà 210 GB: pronti a liberare spazio?
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Secondo quanto riportato da PlayStation Game Size, l'installazione di GTA 6 richiederà 210 GB di spazio nella memoria interna delle console.
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Una delle ultime domande rimaste a tema GTA 6 ha appena ottenuto una risposta: quanto pesa? 210 GB, almeno nella sua versione per PlayStation 5. Non poco, considerando che la capacità media di un SSD in dotazione a PS5 e XBOX Series X/S si aggira intorno al TB. Quasi un quarto della quota disponibile, considerando lo spazio occupato dal software di sistema.

Ora sappiamo quanto pesa Grand Theft Auto VI

Per farsi trovare pronti, molti dovranno inevitabilmente cancellare qualche vecchio contenuto rimasto in memoria. Avrebbe però anche potuto andare peggio, considerando le dimensioni di alcuni altri giochi AAA dell’ultima generazione e diverse indiscrezioni circolate in passato (si era parlato addirittura di 600 GB). Va precisato che non si tratta di un’informazione ufficiale proveniente da Rockstar Games, a svelarla è il profilo PlayStation Game Size su X. Possiamo comunque ritenerla attendibile.

Perché il dato è trapelato proprio ora? Sappiamo che la software house e il publisher Take-Two Interactive hanno iniziato a distribuire i codici alla stampa specializzata per l’accesso in anteprima a Grand Theft Auto VI. Gli addetti ai lavori avranno così tre settimane di tempo per scendere nelle strade di Vice City nei panni di Jason e Lucia, cominciando a scrivere le loro recensioni, prima di pubblicarle il 18 novembre. L’embargo scadrà il giorno prima dell’uscita.

Per i giocatori, sarà invece possibile iniziare il download una settimana prima del day one, il 12 novembre, così da concedere a tutti il tempo necessario per farsi trovare pronti all’appuntamento più atteso dell’anno. Non tutti hanno a disposizione una linea a banda ultralarga e scaricare il pacchetto potrebbe richiedere parecchie ore. Chiudiamo con il trailer di lancio, utile per ingannare l’attesa. Mancano ormai solo poco più di 21 giorni.

Fonte: PlayStation Game Size, X

Pubblicato il 28 ott 2026

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Davide Tommasi
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