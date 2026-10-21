Project Helix, prezzo folle per la nuova XBOX

L’arrivo di Asha Sharma al vertice di XBOX ha scompigliato le carte, questo è certo. Il tempo dirà se il grande reset voluto e imposto dalla nuova CEO porterà i risultati sperati. Tra le prossime mosse pianificate c’è anche quella relativa al lancio della console next-gen, nota al momento con il nome in codice Project Helix. A questo proposito, c’è una notizia che non farà piacere a chi sta già pensando di metterla in salotto.

La nuova XBOX potrebbe costare 1.800 dollari

Durante una lunga chiacchierata con Sebastian Herrera di Fortune, la numero uno della divisione ha fatto sapere che la previsione è quella di proporla in una fascia che va da 1.200 a 1.800 dollari. Se verrà confermata, si tratterà di un rincaro enorme rispetto a quanto visto con le piattaforme delle ultime generazioni, causato principalmente dalla crisi delle memorie e, più in generale, dallo scenario complesso che riguarda l’industria dei chip in generale. Quando arriverà? Indicativamente, intorno alla fine del 2028, giusto in tempo per metterla sotto l’albero di Natale tra due anni, ma come si può facilmente immaginare, la tempistica potrebbe essere rivista in corsa.

Non sarà l’unico dispositivo hardware di XBOX: c’è in cantiere anche la versione portatile già protagonista di molte indiscrezioni. A questo proposito, Microsoft potrebbe beneficiare dell’esperienza maturata nella collaborazione con ASUS che ha portato sul mercato la gamma Ally. Dovremmo vederla debuttare entro le festività del 2027, vedremo quanto costerà e se avrà il supporto per il collegamento al televisore.

Tornando al successore di Series X/S, un prezzo così alto potrebbe scoraggiare chi si è sempre rivolto alle console anche per evitare la spesa richiesta dai PC gaming. Bisognerà tenere in considerazione anche le mosse della concorrenza, Sony non starà a guardare. Di una possibile PS6 non sappiamo molto, l’unica certezza è che farà girare solo giochi in digitale.