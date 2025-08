PS6: nuovo leak su specifiche, prezzo e uscita

Da qui in avanti è probabile che possano intensificarsi le voci di corridoio a proposito delle console next-gen, a partire da PS6. Proprio la prossima piattaforma di casa Sony è protagonista di un nuovo leak ricco di dettagli. Come sempre, tutte le informazioni sono da attribuire a voci di corridoio e dunque da prendere con le pinze.

Nuove voci di corridoio su PS6

Secondo il canale Moore’s Law is Dead, PlayStation 6 sarà ben tre volte più potente rispetto all’attuale PS5 (due volte in confronto a PS5 Pro) in termini di rendering 3D. Questo significa poter contare su un comparto grafico ancora più evoluto. Garantirà al tempo stesso la retrocompatibilità con le due generazioni precedenti (PS5 e PS4). Inoltre, la società giapponese potrebbe essere in grado di portarla sul mercato con lo stesso prezzo di lancio visto in passato, ovvero 499 dollari. Un fattore che, se confermato, potrebbe contribuire all’ennesimo successo commerciale.

Le indiscrezioni sono attribuite a una presentazione fornita da AMD a Sony nel 2023. Nel corso di un biennio le cose potrebbero comunque essere cambiate.

PS6 a parte, la società giapponese sarebbe al lavoro anche su una console portatile. A questo proposito, tra le caratteristiche in dotazione ci sarebbero un display touchscreen, uno slot SSD di tipo M.2 per lo storage, due microfoni e una porta microSD. L’obiettivo sarebbe quello di competere direttamente con la Xbox handheld di ASUS (di fatto un PC in formato compatto), annunciata di recente e realizzata dal marchio in stretta collaborazione con Microsoft. Anche in questo caso, il prezzo di vendita potrebbe essere compreso tra 400 e 500 dollari.

Infine, l’uscita. Si prospetta un’attesa tutt’altro che breve. Il lancio delle due piattaforme next-gen sarebbe pianificato tra la seconda metà del 2027 e l’inizio del 2028. Il via alla fase di produzione dovrebbe prendere il via tra due anni circa.