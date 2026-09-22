Continua il reset di XBOX: licenziamenti e altre novità

Microsoft ha annunciato altri licenziamenti nel team XBOX e una riorganizzazione dei vari studios. Prosegue quindi il reset avviato all’inizio di luglio su indicazione della nuova CEO Asha Sharma. Undead Labs ha invece completato la separazione da XBOX.

Tutte le novità per XBOX

Microsoft aveva annunciato il licenziamento di circa 3.200 dipendenti. I primi 1.600 hanno perso il lavoro a luglio. Oggi sono stati eliminati 248 ruoli tra Halo Studios, altri studios e i livelli gestionali di XBOX Game Studios. I tagli proseguiranno fino al 31 giugno 2027, quando terminerà l’anno fiscale 2027.

Novità anche per quanto riguarda gli altri studios. World’s Edge (Age of Empires) e Rare (Sea of Thieves) si uniranno ad Activision. Quest’ultima si occuperà inoltre dello sviluppo del prossimo titolo della serie Halo. Il compito verrà affidato ad un nuovo team dedicato, distinto da quello che sviluppa Call of Duty. Un piccolo team di Halo Studios continuerà a supportare la community di Halo e i titoli già presenti sul mercato.

Obsidian Entertainment farà parte di Bethesda. Continuerà lo sviluppo dei progetti già attivi, tra cui Grounded, e si occuperà anche del nuovo titolo Fallout insieme a Bethesda. King includerà Microsoft Casual Games, mentre Playground e Top 10 diventeranno un singolo studio.

Dopo Double Fine e Compulsion Games, anche Undead Labs è ritornata indipendente. Brutte notizie invece per Ninja Theory. Non è stato trovato un accordo, quindi verrà probabilmente chiuso. Proseguono infine le discussioni con Arkane. In questo caso è necessario rispettare le leggi sul lavoro in Francia.