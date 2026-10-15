 GTA 6, il trailer di lancio è online: guardalo in streaming
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GTA 6, il trailer di lancio è online: guardalo in streaming

Con largo anticipo rispetto all'uscita del gioco, Rockstar Games ha pubblicato il trailer di lancio per GTA 6: guardalo in streaming.
GTA 6, il trailer di lancio è online: guardalo in streaming
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Con largo anticipo rispetto all'uscita del gioco, Rockstar Games ha pubblicato il trailer di lancio per GTA 6: guardalo in streaming.
Rockstar Games, YouTube
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All’improvviso, ecco il trailer di lancio per GTA 6. È appena andato online sul canale ufficiale YouTube di Rockstar Games. Un minuto e mezzo tra le strade di Vice City e il privato della coppia formata dai protagonisti Jason e Lucia. Il tappeto sonoro è quello del brano Flower in a Hurricane, composto appositamente per la soundtrack dal duo elettronico Justice, in collaborazione con Tame Impala, SZA e King Gizzard & The Lizard Wizard.

Jason e Lucia hanno sempre saputo che le carte erano truccate contro di loro. Ma quando un colpo apparentemente facile va storto, si ritrovano nel lato più oscuro del luogo più soleggiato d’America, invischiati in una cospirazione criminale che si estende in tutto lo stato di Leonida; costretti, più che mai, a contare l’uno sull’altra se vogliono uscirne vivi.

È già arrivato il trailer di lancio per GTA 6

Il filmato si apre con quello che sarà probabilmente il prologo della campagna, la chiamata di Lucia a Jason. Da lì in poi una sequenza di spezzoni tratti dal gameplay, utili più per ammirare le location che i giocatori si troveranno a esplorare che non a capire come evolverà la trama. Zero spoiler, a quelli hanno già pensato i tanti leak degli ultimi mesi.

… in aggiornamento

Fonte: Rockstar Games, YouTube

Pubblicato il 15 ott 2026

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Davide Tommasi
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