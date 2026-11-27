C’è un’offerta nel Black Friday di Amazon che strizza l’occhio a tutti coloro che vogliono mettere sulla scrivania un nuovo mouse gaming wireless di fascia alta: il modello è Razer Basilisk V3 Pro e non ha certo bisogno di presentazioni. Ha a bordo il sensore ottico Focus Pro 30K e la rotella inclinabile HyperScroll, racchiusi in un profilo ergonomico e studiato per garantire il massimo della reattività durante le sessioni di gameplay più concitate.

Black Friday: minimo storico per Razer Basilisk V3 Pro

Tra i punti di forza ci sono i 13 pulsanti programmabili, ai quali associare funzioni e azioni specifiche, a seconda del gioco. E siccome anche l’occhio vuole la sua parte, ha 13 zone di illuminazione Chroma con underglow completo, da personalizzare con oltre 16,8 milioni di colori e infiniti effetti di luce. Dai un’occhiata alla pagina della promozione in corso: lì trovi informazioni aggiuntive e altre immagini.

Il mouse gaming wireless Razer Basilisk V3 Pro è al suo prezzo minimo storico di 84 euro, non è mai stato così conveniente. L’offerta è automatica, non servono coupon. Vendita e spedizione sono a carico di Amazon con la consegna gratis in un paio di giorni al massimo. Il voto medio ottenuto dalle recensioni di chi l’ha già messo alla prova è 4,5/5.

Chi vuole approfittare degli sconti può trovare sull’e-commerce un’ampia selezione di prodotti in promozione per il Black Friday. Le migliaia di offerte spaziano dall’elettronica di consumo agli accessori per PC e console, passando per smart home, elettrodomestici e articoli per la casa. L’evento proseguirà fino al Cyber Monday del 30 novembre e non è richiesto l’abbonamento Prime.