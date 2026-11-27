Il Black Friday è entrato nel vivo su Amazon e, tra le tante offerte proposte, c’è anche quella che taglia il prezzo della pendrive da 128 GB della gamma Lexar JumpDrive Dual Drive. Si tratta di un modello con due connettori, ideale da utilizzare sia con il computer sulla scrivania che con smartphone e tablet in mobilità. Ha già raccolto oltre 12.600 recensioni sull’e-commerce, scritte da parte di chi l’ha messa alla prova, con un voto medio che si attesta a 4,4 stelle su 5.

Pendrive Lexar 128 GB in offerta al Black Friday

Il design prevede infatti una parte con il connettore USB-A più tradizionale e l’altra con quello USB-C più piccolo. Ottima la velocità di trasferimento dei dati che arriva a 100 MB/s, così da ridurre al minimo le attese. È leggera e compatta (26 grammi, 70,4×16,9×11,7 millimetri) e resistente alle alte temperature e alle cadute accidentali, grazie all’involucro metallico protettivo. Trovi altri dettagli sono riportati nella scheda completa.

Per un articolo di questo tipo, che deve conservare e tenere sempre al sicuro i nostri dati, l’affidabilità è una priorità assoluta. Ecco perché scegliere un’unità di un marchio come Lexar permette di stare tranquilli. Grazie allo sconto di oggi, la pendrive Lexar JumpDrive Dual Drive da 128 GB con doppio connettore può essere tua al prezzo di soli 26 euro. Niente male, considerando i recenti aumenti delle memorie.

Per chi è alla ricerca di un buon affare, il Black Friday di Amazon è un’occasione da non perdere: migliaia di offerte interessano prodotti che spaziano dall’elettronica agli elettrodomestici, passando per informatica, gaming e smart home. L’evento si concluderà ufficialmente con il Cyber Monday del 30 novembre. Va sottolineato che le promozioni sono accessibili anche senza un abbonamento Prime.