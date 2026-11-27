Ti segnaliamo una delle offerte Top al Black Friday 2026 di Amazon che ti permette di avere uno smartphone con batteria straordinaria e ottimo processore a un prezzo vantaggioso. Trattasi del POCO F9 Pro da 512 GB, che oggi puoi ottenere a 669,90 euro, invece che 799,90 euro.

Dal prezzo di partenza indicato da Amazon troviamo uno sconto del 16% che ti fa risparmiare 130 euro sul totale portando il costo al minimo storico finora registrato. C’è anche la possibilità di acquistarlo subito e pagarlo in comode rate a tasso zero con Cofidis, selezionando l’opzione in pagina. Una grandissima opportunità da non sottovalutare.

POCO F9 Pro: prestazioni, display, autonomia e foto da 10 e lode

Il POCO F9 Pro si distingue per essere un dispositivo che eccelle in diversi campi come prestazioni, display, autonomia e scomparto fotografico. Andiamo per ordine. A bordo troviamo il potente processore Snapdragon 8 Elite Gen 5 con GPU Adreno e chip dedicato per la grafica che garantisce ottime prestazioni anche per i giochi. Ha un generoso display AMOLED da 6,59 pollici con frequenza di aggiornamento fino a 185 Hz, luminosità di picco che arriva a 4500 nit ed è protetto da un robusto Corning Gorilla Glass 7i.

Lo scomparto fotografico è composto da un sensore principale da 200 MP con OIS, teleobiettivo da 50 MP con zoom ottico 2,5x, ultra grandangolare da 8 MP e fotocamera anteriore da 32 MP. Senza dubbio ottimi scatti anche con scarsa luminosità. Troviamo poi una straordinaria batteria con capacità da 6330 mAh che dura fino a due giorni e si ricarica via cavo a 100 W e via wireless a 50 W.

Questa è indubbiamente una delle migliori promozioni del momento nella categoria smartphone al Black Friday Amazon 2026. Perciò approfittane e fai tuo il POCO F9 Pro a 669,90 euro, invece che 799,90 euro. Se ti stai chiedendo quanto costi la spedizione sappi che non pagherai nulla se sei iscritto ad Amazon Prime. Dunque se non sei ancora abbonato fallo adesso cliccando qui.