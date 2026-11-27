È attivo uno sconto molto interessante su iPhone 18 Pro, il melafonino appena lanciato da Apple. Con piattaforma iOS, integrazione di Siri e prestazioni avanzate, è protagonista di un’offerta su Amazon comparsa proprio in occasione del Black Friday. La disponibilità è immediata, almeno finché non arriverà il sold out.

Black Friday: guarda lo sconto su iPhone 18 Pro

Ha in dotazione un display da 6,3 pollici e il chip A20 Pro di ultima generazione, realizzato internamente da Apple con processo a 2 nanometri e pronto per supportare le funzionalità di intelligenza artificiale più avanzate. Il raffreddamento è affidato a una camera di vapore di ultima generazione. Ci sono anche la fotocamera principale Fusion da 48 megapixel con ottica ad apertura variabile e la batteria con autonomia più elevata che mai, il tutto racchiuso in un solido design in alluminio con parte frontale in Ceramic Shield 2. Scopri di più nella scheda completa.

Apple lo propone a 1.489 euro da listino ufficiale, ma in questo momento puoi risparmiare 90 euro e acquistare iPhone 18 Pro al prezzo di 1.399 euro. È il più basso da quando è in vendita. La versione è quella con 256 GB di memoria interna. Puoi anche scegliere la colorazione che preferisci tra Borgogna, Ghiacciaio e Nero, la spesa non cambia. Si consiglia di verificare le tempistiche della spedizione (la consegna è gratuita): potrebbe andare a ruba, in molti stavano aspettando un’occasione così per allungare le mani sul nuovo melafonino.

Se hai in programma di effettuare qualche acquisto, magari in vista del Natale per portarti avanti con i regali da mettere sotto l’albero, oggi puoi approfittare del Black Friday di Amazon, con migliaia di offerte su smartphone, computer, elettrodomestici, accessori e molto altro. L’iniziativa continuerà fino al 30 novembre, il giorno del Cyber Monday, senza richiedere l’abbonamento Prime.