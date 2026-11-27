Non sappiamo per quanto rimarrà disponibile, dunque ecco una segnalazione veloce per l’offerta del Black Friday su Amazon dedicata a Pixel Watch 5, l’ultima generazione dello smartwatch di Google con piattaforma Wear OS e sensori avanzati che aiutano a tenere sotto controllo la salute e il benessere, monitorando la pressione sanguigna e tracciando le sessioni di allenamento in modo preciso, grazie anche al GPS. Potrebbe andare sold out da un momento all’altro.

Pixel Watch 5 in forte sconto al Black Friday

Rispetto ai modelli precedenti migliora da ogni punto di vista: processore più veloce, nuove funzionalità come Health Guardian per il benessere, quadranti personalizzabili con l’intelligenza artificiale, consigli proattivi e controlli tramite gesture da eseguire con una mano. C’è anche l’AI Gemini da sfruttare anche offline. Tra le specifiche figurano anche il display a cupola Actua 360 con vetro di protezione Gorilla Glass e la batteria con 40 ore di autonomia. Il design è studiato in modo da resistere ad acqua e polvere, come testimonia la certificazione IP68. Altri dettagli nella scheda dell’orologio.

In questo momento puoi mettere al polso (o regalare per Natale) il nuovo Pixel Watch 5 di Google al prezzo di 262 euro nella versione Wi-Fi con cassa da 41 mm. L’offerta è molto vantaggiosa, considerando che da listino costerebbe 419 euro. Scegli la colorazione che preferisci.

La giornata più attesa dell’anno per gli acquisti a prezzo scontato è finalmente arrivata: Amazon mette a disposizione migliaia di promozioni per il Black Friday 2026, tra tecnologia, prodotti per la smart home, gaming e dispositivi smart come in questo caso. Andranno avanti fino a lunedì 30 novembre, all’appuntamento con il Cyber Monday.