Redmi Note 17 5G è protagonista di un’ottima offerta su Amazon lanciata per il Black Friday. Quello di Xiaomi è uno dei migliori smartphone nella sua categoria e per la fascia di prezzo di riferimento, alimentato da una batteria da 7.700 mAh per un’autonomia senza compromessi. Non è comunque il suo unico punto di forza.

Xiaomi Redmi Note 17 5G in sconto al Black Friday

Il sistema operativo è Android con personalizzazione HyperOS e supporto alle funzionalità di intelligenza artificiale. Tra le specifiche segnaliamo invece il display OLED da 6,99 pollici dalla diagonale molto ampia, con risoluzione Full HD+ e vetro protettico Corning Gorilla Glass 7i, il processore Qualcomm Snapdragon 4 Gen 4 che assicura prestazioni sempre all’altezza delle aspettative, la fotocamera posteriore principale da 50 megapixel per catturare immagini nitide e video in alta risoluzione e la connettività 5G (come suggerisce il nome), mentre la certificazione IP65 lo rende resistente all’acqua e alla polvere. La ricarica supporta la modalità Turbo da 45 W. Scopri di più nella scheda completa.

Non lasciarti sfuggire la promozione di oggi che taglia il prezzo di Redmi Note 17 5G e lo porta a soli 269,90 euro. La versione è quella con 6 GB di RAM e 256 GB di memoria interna, con la possibilità di scegliere tra diverse colorazioni: Celestial Purple, Black e Sky Teal, la spesa finale non cambia. La disponibilità è immediata con la consegna gratuita, almeno fino al sold out.

È il momento giusto per dare un’occhiata alle offerte del Black Friday su Amazon, dove sono disponibili migliaia di sconti su tecnologia, smart home, informatica, videogiochi, elettrodomestici e accessori. L’evento andrà avanti fino al 30 novembre ed è aperto a tutti, non serve alcun abbonamento per partecipare e risparmiare.