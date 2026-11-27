Presentato il mese scorso, il nuovo Kindle è in forte sconto su Amazon per il Black Friday. È l’eBook reader per eccellenza, l’ultimo modello di una gamma che ha saputo definire un nuovo punto di riferimento per il settore. Integra un display da 6 pollici e prestazioni migliorate del 30% nella velocità di apertura dei libri, ma i punti di forza non finiscono qui.

Il nuovo Kindle in promozione al Black Friday

Il pannello è progettato per non affaticare gli occhi durante la lettura, a differenza di quanto avviene con smartphone e tablet, anche se si è alla luce diretta del sole o di notte, grazie allo schermo antiriflesso, ad alto contrasto e con luminosità regolabile. Rispetto ai modelli passati ha un design ottimizzato, più sottile e leggero. L’autonomia arriva fino a sei settimane con una singola ricarica. Scopri di più nella scheda sull’e-commerce.

Grazie agli sconti di oggi puoi comprare il nuovo Kindle al prezzo finale di 124,99 euro nella versione da 16 GB con pubblicità. Ci sono diverse colorazioni, tagli di memoria ed edizioni. In ogni caso, la disponibilità è immediata con la consegna gratuita assicurata in un giorno, direttamente a casa tua. Puoi anche pensare di farlo trovare sotto l’albero: per il reso con rimborso completo avrai eventualmente tempo fino al 31 gennaio.

Amazon sta celebrando il Black Friday migliaia di offerte dedicate a prodotti di ogni categoria, dall’elettronica agli elettrodomestici, passando per informatica, gaming e dispositivi per la smart home. È un’occasione per cercare quello che ti serve a un prezzo più conveniente, anche per portarsi avanti con i regali di Natale. Le promozioni andranno avanti fino Cyber Monday (30 novembre): per approfittarne non servono abbonamenti.