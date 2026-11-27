Approfitta delle offerte al Black Friday Amazon 2026 per portarti a casa uno degli smartphone più interessanti in circolazione a un prezzo decisamente vantaggioso. Stiamo parlando del Google Pixel 11 che ora puoi avere a 699 euro, invece che 1.129 euro.

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Google Pixel 11 al minimo storico, da prendere subito

Il Google Pixel 11 è senza dubbio nella top 5 degli smartphone da comprare nel 2026 e dunque a questa cifra è assolutamente da non farselo scappare. Esteticamente è molto bello, risulta maneggevole anche se ha uno spessore importante di 8,6 mm, e leggero con i suoi 197 grammi ed è resistente all’acqua e alla polvere con grado IP68. Il display da 6,3 pollici è dotato di un pannello OLED con refresh rate da 120 Hz e luminosità massima di 3000 nit, per cui visibilità perfetta anche sotto la luce del sole.

Il sistema operativo che troviamo a bordo è un Android 17 mentre il processore è il Google Tensor G6 a 3 nm affiancato da ben 12 GB di RAM per garantire ottime prestazioni anche in Gaming. La memoria interna in questa versione è da 512 GB e dunque non avrai nessun problema di archiviazione. Gode poi di una doppia fotocamera con sensore principale da 48 MP, Ultra Wide da 13 MP e fotocamera frontale da 10,5 MP per scatti sempre professionali in qualsiasi condizione di luce. Infine la batteria, con una buona capacità di 4985 mAh e doppia ricarica, cablata e wireless, da 30 W e da 15 W.

Dunque uno dei migliori smartphone a una cifra interessantissima. Prima che l’offerta sparisca vai su Amazon e acquista il tuo Google Pixel 11 a 699 euro, invece che 1.129 euro. Concludi subito l’ordine e lo riceverai a casa in pochi giorni senza ulteriori costi. Solo per i clienti Prime. Se non sei ancora iscritto al servizio fallo ora cliccando qui.