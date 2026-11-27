Il Garmin Venu 3 è il giusto compromesso per chi vuole al polso uno smartwatch elegante con stile che integri anche una tecnologia avanzata dedicata a sport e allenamento oltre a un’interazione smart per le notifiche con lo smartphone. Oggi è in offerta speciale a soli 269 euro, invece di 429,99 euro. Si tratta di un’occasione unica firmata Black Friday di Amazon.

Partiamo da ciò che si vede. La cassa è elegante e resistente, perfetta per i tuoi momenti sportivi, ma anche per i tuoi eventi eleganti. L’ampio e luminoso display AMOLED da 1,4 pollici assicura una visibilità eccellente durante ogni allenamento, anche quando il sole picchia forte. Il microfono e gli speaker integrati ti permettono di rispondere alle chiamate e ascoltare la musica direttamente dal polso.

La funzioni per la salute, tra cui la frequenza cardiaca basata sul polso, l’ossigenazione del sangue e il monitoraggio dello stress e del sonno ti permettono di avere sotto controllo il tuo stato di salute e la tua vita. Il report mattutino ti informa sulla qualità del sonno e sul livello di recupero oltre che un calendario giornaliero e il livello di variabilità della frequenza cardiaca. I sensori professionali monitorano il tuo allenamento.

Scegli per te il meglio in assoluto che unisce notifiche, design e sport al polso. Acquista ora il Garmin Venu 3 a soli 269 euro!