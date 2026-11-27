Metti al dito l’offerta del Black Friday su Oura Ring 4, l’anello smart che diventerà un alleato per il tuo benessere. A proporla è Amazon, tagliando il prezzo del dispositivo con un risparmio non indifferente. Puoi scegliere tra diverse misure e colorazioni. Chi l’ha già provato ne è entusiasta, trovandolo molto utile e comodo da indossare nella quotidianità. Diamo un’occhiata alle sue caratteristiche, per capire se è adatto anche a te.

Guarda lo sconto del BF sull’anello Oura Ring 4

Una volta indossato, è in grado di effettuare un monitoraggio della salute molto preciso, rilevando più di 30 dati biometrici relativi a sonno, attività fisica, livello di stress, cuore e altro ancora. Integra la tecnologia Smart Sensing e una batteria con autonomia fino a 8 giorni. Il design è senza compromessi, con struttura in titano leggero e materiale anallergico che lo rende adatto anche alle pelli sensibili. Per saperne di più e per scoprire qual è la taglia giusta per te visita la pagina dedicata sull’e-commerce.

L’offerta di oggi propone Oura Ring 4 al prezzo finale di 179 euro, con un notevole risparmio, disponibilità immediata e consegna gratuita. Comprandolo hai diritto anche a un mese di abbonamento per l’accesso alle funzionalità Premium. Se non sei sicuro della misura, c’è il kit di misurazione che dà diritto a un buono da 10 euro da scalare poi sull’acquisto dell’anello.

Dagli smartphone agli accessori per il gaming, passando per informatica, elettronica e smart home: su Amazon, oggi il Black Friday offre migliaia di occasioni per risparmiare. Non servono abbonamenti (nemmeno quello alla sottoscrizione Prime) e le promozioni continueranno fino al Cyber Monday del 30 novembre.