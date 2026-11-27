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Sony WH-1000XM5: ascolta solo ciò che vuoi sentire

Sono veramente tante le caratteristiche che rendono i cuffioni Sony WH-1000XM5 uno dei migliori acquisti di oggi della categoria, oltre al prezzo vantaggioso. Possiamo notare ad esempio un design studiato per isolare bene dal rumore esterno, con padiglioni auricolari che ruotano verso l’interno per occupare meno spazio e un archetto regolabile ed ergonomico. Inoltre in confezione troverai una custodia da trasporto rigida.

Offrono una qualità audio Premium con driver precisi e tecnologia LDAC per supportare l’audio Hi-Res e garantire sempre un ottimo risultato per qualsiasi ascolto. Offrono poi 4 microfoni su ciascuna auricolare che ti permetteranno di fare chiamate eccellenti in qualsiasi condizione. Complice anche la cancellazione del rumore puoi ascoltare la musica in qualsiasi posto senza che nulla ti distragga. Garantiscono una connessione multipoint precisa che ti permetterà di passare da un dispositivo all’altro velocemente e un’autonomia che arriva fino a 30 ore con una singola ricarica.

Non c’è sicuramente tempo da perdere perché a questa cifra li vorranno tutti e le unità disponibili non sono infinite. Quindi fiondati su Amazon e acquista i tuoi Sony WH-1000XM5 a soli 163,87 euro, invece che 279 euro. Se completi l’ordine adesso li riceverai a casa tua entro pochi giorni senza costi aggiuntivi, grazie ai servizi Prime. Se non sei ancora abbonato fallo ora cliccando qui.