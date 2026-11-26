Con il Black Friday di Amazon gli spunti per trovare l’idea regalo giusta in vista del Natale non mancano: qui ti segnaliamo l’offerta a soli 15,90 euro che ti consente di mettere Xiaomi Sound Pocket sotto l’albero. È l’altoparlante portatile del marchio, compatto e leggero. La trasmissione della musica in modalità wireless fa leva sulla connettività Bluetooth 5.4. Scegli la colorazione che preferisci tra Nero, Grigio e Rosa, la spesa finale non cambia.

Black Friday: Xiaomi Sound Pocket a 15,90 euro

Ha una potenza nominale in uscita pari a 5 W, ne puoi abbinare due per dare vita a un impianto stereo sincronizzato e la batteria da 1.000 mAh in dotazione assicura fino a 10 ore di autonomia con una sola ricarica (al 40% del volume). A questo si aggiunge la certificazione IP67 per la resistenza all’acqua e alla polvere. Le dimensioni sono 90,8×74,4×42,6 millimetri, il peso si attesta a circa 200 grammi, come riportato nella scheda completa.

Approfitta subito dell’offerta e metti nel carrello Xiaomi Sound Pocket al prezzo di soli 15,90 euro. Compralo per te o per fare un regalo di Natale hi-tech che di certo sarà gradito. E anche nell’eventualità in cui lo dovessi poi restituire, avrai tempo fino al 15 gennaio ottenendo il rimborso. La confezione include il cavo di ricarica e il manuale utente.

L’appuntamento con il Black Friday porta con sé una nuova ondata di promozioni su Amazon, in tutte le categorie dell’e-commerce. Ci sono migliaia di prodotti disponibili in forte sconto e lo rimarranno fino al Cyber Monday del 30 novembre (salvo esaurimento scorte, è ovvio). L’evento è aperto a tutti: non serve essere un cliente Prime.