Sfrutta ogni offerta del Black Friday di Amazon per assicurarti veri e propri best buy. In questo momento sono ancora disponibili gli auricolari HUAWEI FreeBuds SE 5 MAX a un prezzo incredibile. Acquistali subito a soli 49 euro, invece di 79 euro. Nonostante il costo così basso sono dei veri e propri top di gamma. Infatti, tra le caratteristiche più apprezzate c’è proprio l’autonomia: fino a 80 ore di ascolto.

Sì, hai capito proprio bene. Questi auricolari sono campioni di autonomia. Con una sola ricarica ottieni fino a 10 ore di ascolto non stop e, come dicevamo, con la custodia di ricarica, raggiungono un’autonomia di 80 ore dichiarate dal produttore. Incredibile vero? Eppure è così. Grazie alla cancellazione attiva del rumore potrai ascoltare la tua musica preferita senza distrazioni. Insomma, un vero e proprio gioiellino.

La cancellazione del rumore assicura fino a 52 dB per eliminare il frastuono della metropolitana e assicurarti la tranquillità di una biblioteca. Potrai scegliere il livello di cancellazione del rumore che preferisci o potrai lasciare la modalità Dinamica che regola il tutto automaticamente. Dotati di tecnologia LDAC e di driver dinamici da 10 mm. hai il triplo dei dettagli sonori per un’esperienza folle.

Cosa stai aspettando? Sfrutta adesso gli incredibili sconti del Black Friday di Amazon prima che le scorte finiscano. Ordina ora i HUAWEI FreeBuds SE 5 MAX a soli 49 euro!