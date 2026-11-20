La campagna promozionale legata al Black Friday entra nel vivo anche nel settore della cura della casa dove Lefant propone una vasta selezione di dispositivi su Amazon con tagli di prezzo che toccano il 70%. In questo articolo concentriamo l’attenzione su tre modelli posizionati al di sotto della soglia dei 200 euro, creando un ventaglio di opzioni particolarmente accessibile sia per chi desidera automatizzare la gestione quotidiana dei pavimenti sia per chi cerca un supporto leggero e maneggevole per le pulizie rapide. Tale iniziativa sarà attiva per tutto il mese di novembre, ma attenzione alle scorte che potrebbero esaurirsi prima di tale temine.

Lefant M210 Omni

Ad aprire questa selezione c’è il Lefant M210 Omni nella versione nera, un robot aspirapolvere e lavapavimenti che riesce a concentrare soluzioni tecniche solitamente riservate a fasce di prezzo ben superiori all’interno di un corpo macchina estremamente compatto. Il telaio misura infatti appena 28 cm di diametro per 85 mm di altezza, ingombri ridotti che gli permettono di passare agevolmente sotto letti, divani bassi e mobili sospesi senza rimanere incastrato. Sotto questa scocca così contenuta lavora un motore da 20.000 Pa abbinato a una bocca di aspirazione diretta priva di rullo centrale, scelta progettuale pensata per evitare che peli di animali e capelli si attorciglino attorno alle spazzole bloccando il lavoro.

Per lavare i pavimenti entra in gioco un rullo che gira fino a 240 volte al minuto schiacciandosi sul pavimento con una pressione di 15 Newton, bagnato costantemente da acqua pulita; una volta rientrato alla base, è la stazione stessa a occuparsi di pulirlo e asciugarlo usando il serbatoio dell’acqua pulita da 2,4 lt e quello di raccolta da 1,5 lt. Lo sporco secco finisce invece in un cassetto interno da 800 ml che non richiede sacchetti, mentre la batteria da 3.200 mAh regge fino a 130 min di lavoro prima di dover tornare alla ricarica. Proposto in offerta anticipata a 189,99€ rispetto ai 599,99€ di listino, il Lefant M210 Omni cala fino a 178,59€ inserendo il codice promozionale C8NB78OH prima di completare l’ordine.

Lefant M330 Pro

Chi cerca un robot aspirapolvere e lavapavimenti essenziale nell’ingombro ma completo nelle funzioni di navigazione trova una proposta molto equilibrata nel Lefant M330 Pro. Questo modello punta su un sistema di mappatura intelligente abbinato a sensori anticollisione e anticaduta che gli consentono di ricostruire con precisione la planimetria delle stanze, pianificando percorsi lineari ed evitando di passare più volte sugli stessi punti o di urtare gambe di tavoli e sedie. Il motore eroga una potenza di aspirazione di 5.000 Pa, più che adeguata per raccogliere polvere sottile, briciole e residui quotidiani sia sulle superfici dure come gres e parquet sia sui tappeti a pelo corto, dove il dispositivo riconosce il cambio di superficie regolando di conseguenza il proprio comportamento.

La struttura ribassata facilita l’accesso negli spazi stretti, mentre il modulo lavapavimenti integrato permette di abbinare in un unico passaggio la raccolta dello sporco secco al passaggio umido, con la possibilità di gestire zone vietate, stanze specifiche e programmazione oraria direttamente dall’applicazione mobile o tramite comandi vocali. Il Lefant M330 Pro passa dai 419,99€ del prezzo originale a 139,99€ grazie a un taglio del 67% e con il codice sconto Q26Z6J6 arriva ad un costo di soli 109.19€

Lefant V1

A chiudere il quadro delle promozioni Lefant per il Black Friday c’è la scopa elettrica senza fili Lefant V1, uno strumento pensato per chi desidera massima libertà di movimento nelle pulizie veloci di tutti i giorni, per raggiungere tende e soffitti oppure per intervenire su scale e interni dell’abitacolo dell’auto dove un robot non può ovviamente funzionare. Il motore brushless raggiunge una potenza aspirante di 40.000 Pa, valore che garantisce una raccolta rapida ed efficace di polvere fine, detriti e peli di animali domestici su qualsiasi tipologia di pavimento.

Il peso contenuto del corpo principale e il tubo telescopico regolabile in lunghezza aiutano a mantenere una postura comoda senza affaticare polso e braccio anche durante le sessioni più lunghe, mentre il sistema di filtrazione a cinque stadi trattiene le particelle più sottili impedendo che vengano rimesse in circolo nell’aria di casa. Molto comoda nell’uso quotidiano risulta anche la batteria rimovibile, che offre fino a 42 minuti di autonomia in modalità standard e può essere staccata per ricaricarla ovunque ci sia una presa libera. Il prezzo del Lefant V1 scende ad appena 109,99€ un prezzo davvero basso per questo tipo di prodotto.

Tutte e tre le iniziative resteranno valide fino alla fine di novembre, salvo esaurimento anticipato delle unità destinate alla promozione. Per ricevere maggiori informazioni a riguardo ed approfittare subito di questi sconti, vi basterà cliccare sui vari banner presenti all’interno di questo articolo.

In collaborazione con Lefant