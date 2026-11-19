Segnaliamo un’offerta molto interessante proposta da Amazon per la Settimana del Black Friday, evento che ha appena preso il via sull’e-commerce. È quella che taglia il prezzo della ciabatta multipresa 10-in-1 del marchio UGREEN, un articolo per la casa versatile e multifunzionale, che può tornare utile sulla scrivania così come in qualsiasi altra stanza. Ha tutto ciò che serve per ricaricare e alimentare ogni dispositivo.
La ciabatta 10-in-1 di UGREEN in sconto per il Black Friday
Integra due porte USB-C (fino a 65 W) e altre due USB-A alle quali collegare smartphone, tablet, notebook e altri gadget tecnologici, oltre a sei prese AC per tutto il resto, potendo gestire una potenza totale che arriva a 3.680 W (16A). Supporta le tecnologie PD 3.0 e QC 3.0. E la sicurezza è una priorità assoluta, come dev’essere grazie alla presenza del chip GaN per una regolazione termica intelligente, alle protezioni contro sovracorrenti, sovratensioni, cortocircuiti, scariche elettrostatiche e scosse elettriche, oltre che agli otturatori per i bambini e alla messa a terra. Fai un salto sulla pagina dedicata per saperne di più e per vedere altre immagini.
Mettila nel carrello e chiudi l’affare, prima che vada sold out, saranno in molti a volerne approfittare: è tua al prezzo di 34,19 euro invece di 49,99 euro come da listino ufficiale. Lo sconto sulla ciabatta multipresa 10-in-1 di UGREEN è un’occasione da cogliere al volo. Il voto medio ottenuto da centinaia di recensioni pubblicate è molto alto, pari a 4,7 stelle su 5.
UGREEN 10 IN 1 Ciabatta Multipresa Elettrica PD 65W USB C 6 Prese AC 3680W
34,19€49,99€-32%
Molte occasioni per risparmiare sono già disponibili con la Settimana del Black Friday su Amazon, evento che proseguirà fino al 30 novembre coinvolgendo migliaia di prodotti in tutto l’e-commerce. E c’è un’altra buona notizia: per approfittarne non servono abbonamenti.