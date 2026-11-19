Segnaliamo un’offerta molto interessante proposta da Amazon per la Settimana del Black Friday, evento che ha appena preso il via sull’e-commerce. È quella che taglia il prezzo della ciabatta multipresa 10-in-1 del marchio UGREEN, un articolo per la casa versatile e multifunzionale, che può tornare utile sulla scrivania così come in qualsiasi altra stanza. Ha tutto ciò che serve per ricaricare e alimentare ogni dispositivo.

La ciabatta 10-in-1 di UGREEN in sconto per il Black Friday

Integra due porte USB-C (fino a 65 W) e altre due USB-A alle quali collegare smartphone, tablet, notebook e altri gadget tecnologici, oltre a sei prese AC per tutto il resto, potendo gestire una potenza totale che arriva a 3.680 W (16A). Supporta le tecnologie PD 3.0 e QC 3.0. E la sicurezza è una priorità assoluta, come dev’essere grazie alla presenza del chip GaN per una regolazione termica intelligente, alle protezioni contro sovracorrenti, sovratensioni, cortocircuiti, scariche elettrostatiche e scosse elettriche, oltre che agli otturatori per i bambini e alla messa a terra. Fai un salto sulla pagina dedicata per saperne di più e per vedere altre immagini.

Mettila nel carrello e chiudi l’affare, prima che vada sold out, saranno in molti a volerne approfittare: è tua al prezzo di 34,19 euro invece di 49,99 euro come da listino ufficiale. Lo sconto sulla ciabatta multipresa 10-in-1 di UGREEN è un’occasione da cogliere al volo. Il voto medio ottenuto da centinaia di recensioni pubblicate è molto alto, pari a 4,7 stelle su 5.

Molte occasioni per risparmiare sono già disponibili con la Settimana del Black Friday su Amazon, evento che proseguirà fino al 30 novembre coinvolgendo migliaia di prodotti in tutto l’e-commerce. E c’è un’altra buona notizia: per approfittarne non servono abbonamenti.