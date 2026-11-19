Shelly 1PM Mini Gen3 è in sconto su Amazon per la Settimana del Black Friday: a chi è interessato consigliamo fortemente di prendere in considerazione il bundle con due pezzi a -42%, la spesa è quasi la stessa. È il relè interruttore smart dotato di connettività Wi-Fi e Bluetooth che aiuta a trasformare la casa in una smart home, automatizzando l’accensione o l’alimentazione di ogni apparecchiatura e rendendola controllabile anche da remoto.

Black Friday: l’offerta su Shelly 1PM Mini Gen3

Abilita il controllo intelligente a un canale con supporto fino a 8 A a 240 V AC. È facile da installare dietro gli interruttori a muro o nelle scatole di derivazione. Tra le funzionalità integrate ci sono anche il monitoraggio dei consumi in o reale e quello della potenza, per evitare sovraccarichi. È poi compatibile con lo standard Matter 1.2 e si interfaccia con l’app Shelly Smart Control oltre che con assistenti come Alexa, Google Home e SmartThings, senza richiedere un hub aggiuntivo. Rispetto alla versione precedente ha più memoria (8 MB). Se cerchi informazioni su come installarlo o altre caratteristiche tecniche, trovi ogni dettaglio nella descrizione completa.

Grazie allo sconto di oggi puoi comprare Shelly 1PM Mini Gen3 al prezzo di 13,00 euro. Il bundle con due pezzi costa solo 15,19 euro, vale la pena prenderlo in considerazione. Segnaliamo che il voto medio ottenuto dall’articolo in oltre 2.100 recensioni è 4,6/5, a testimonianza di quanto sia affidabile, comodo e versatile.

Amazon ha già trasformato il proprio e-commerce in una grande vetrina di promozioni. L’evento dedicato alla Settimana del Black Friday è iniziato e trovi migliaia di prodotti in offerta. Sarà così per diversi giorni, fino all’appuntamento conclusivo del 30 novembre con il Cyber Monday. Un’altra buona notizia è che, per partecipare, non servono abbonamenti o sottoscrizioni.