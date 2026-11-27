Se cerchi delle cuffie wireless di ottima qualità con un design unico e una grandissima batteria approfitta dell’occasione al Black Friday di Amazon e fai tue le Nothing Headphone (1). Oggi le puoi avere a 134,98 euro, invece che 199 euro.

Sul prezzo di listino dunque che puoi vedere sullo Store ufficiale c’è uno sconto del 30% che ti permette di risparmiare 64 euro circa. Con queste cuffie wireless riuscirai ad ascoltare la musica in modo coinvolgente e senza disturbi. Le chiamate saranno perfette e avrai un’autonomia di oltre 3 giorni. C’è anche la possibilità di acquistarle a rate a tasso zero con Cofidis selezionando l’opzione in pagina.

Nothing Headphone (1): la migliore scelta per qualcosa di diverso

Se vuoi distinguerti dalla massa e avere delle cuffie wireless con un design diverso da tutti gli altri modelli che ci sono in circolazione allora devi fare tue le Nothing Headphone (1). Oltre ad essere belle esteticamente, con design futuristico, sono anche estremamente comode, con cuscinetti morbidi e un archetto imbottito sulla parte alta. Con il roller posizionato sul padiglione potrai regolare il volume, mettere in pausa le tracce musicali o passare dalla cancellazione del rumore alla modalità trasparenza.

Offrono un audio spaziale progettato acusticamente in collaborazione con KEF per garantire un suono immersivo, dettagliato e sempre fedele alle tracce originali. Con la cancellazione attiva del rumore potrai ascoltare la musica che preferisci o fare chiamate in qualsiasi posto senza disturbi. Mentre con la modalità trasparenza sei consapevo di ciò che ti circonda. E poi garantiscono un’autonomia che arriva fino a 80 ore con una ricarica singola.

Ci sarebbe tanto altro da dire ma il tempo scorre e a questa cifra le unità disponibili spariranno presto. Quindi prima che succeda vai su Amazon e acquista le tue Nothing Headphone (1) a 134,98 euro, invece che 199 euro. Se concludi l’ordine ora le riceverai a casa tua in pochi giorni senza costi in aggiunta, grazie ai servizi Prime. Se non sei ancora abbonato fallo adesso cliccando qui.