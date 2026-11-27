Occhi puntati sull’offerta del Black Friday che Amazon riserva in queste ore a Xiaomi TV F 32: la Smart TV da 32 pollici è in sconto a soli 119 euro, una spesa davvero irrisoria considerando la qualità garantita dal marchio e le funzionalità integrate. Ci sono tutte le applicazioni per lo streaming, da Netflix a Prime Video, passando per YouTube e DAZN, un telecomando con microfono e molto altro ancora.

Black Friday: Xiaomi TV F 32 è un super affare

Si basa sulla piattaforma Fire TV, supporta la tecnologi Dolby Audio per un suono cinematografico senza dover ricorrere a soundbar esterne e l’interazione con Alexa. Ancora, la compatibilità con AirPlay permette di trasferire i contenuti direttamente da smartphone e tablet. Il pannello ha anche un sistema che riduce la quantità di luce blu emessa per il benessere degli occhi, utile soprattutto di sera e di notte per il comfort visivo. Fai un salto sulla pagina dedicata per saperne di più e vedere quali altri versioni (diagonali) ci sono nel catalogo.

Al prezzo stracciato di soli 119 euro, la Smart TV di Xiaomi (modello F 32 del 2026) è un affare imperdibile. Non lasciarti sfuggire la promozione: non servono coupon, la spesa è ridotta in automatico. Vendita e spedizione sono gestite dall’e-commerce con la sua rete logistica, la consegna gratuita è prevista in un giorno direttamente a casa, ovviamente fino a esaurimento scorte.

Per chi cerca un nuovo dispositivo o vuole anticipare qualche regalo di Natale, il Black Friday di Amazon offre migliaia di sconti su prodotti di ogni categoria: dall’elettronica ai computer, fino agli elettrodomestici e agli accessori per la smart home. L’evento organizzato dall’e-commerce terminerà con il Cyber Monday del 30 novembre.