Confermato l’arrivo del primo monitor gaming da 1.100 Hz al mondo: è il modello G60H della gamma Samsung Odyssey G6. Va subito chiarito che il pannello Fast IPS è in grado di raggiungere una tale soglia di refresh rate a risoluzione HD, nonostante possa visualizzare immagini fino al formato QHD. In questo caso, il valore massimo è 600 Hz.

Gaming fino a 1.100 Hz con Samsung Odyssey G6

Il passaggio tra le due modalità sarà a discrezione dell’utente, graze alla tecnologia Dual Mode integrata. Ad esempio, per un titolo open world (come GTA 6, per intenderci) è possibile scegliere una risoluzione più elevata, mentre con uno sparatutto alla Call od Duty o un gioco racing è meglio puntare su una frequenza di aggiornamento superiore, per una maggiore fluidità. Tra le altre specifiche tecniche vale la pena segnalare il tempo di risposta di 1 ms (Gray-to-Gray) per ridurre sfocature e lag anche durante le sessioni di gameplay più concitate.

Un’altra caratteristica che vale la pena segnalare è Clear Motion che riduce la sfocatura nelle scene in movimento. Si basa su un algoritmo ottimizzato per mantenere le immagini sempre nitide e definite. A questo si aggiungono HDR10+ GAMING, Back Equalizer che rende più visibili i dettagli nelle aree in ombra, NVIDIA G-SYNC e AMD FreeSync Premium. Sul retro ci sono un ingresso DisplayPort 2.1 e due porte HDMI 2.1 con funzione Auto Source Switch+. Di seguito il commento di Hun Lee, Executive Vice President della divisione Visual Display di Samsung Electronics.

Con Odyssey G6 mettiamo a disposizione dei gamer una combinazione di frequenze di aggiornamento estremamente elevate e maggiore nitidezza nelle scene in movimento, offrendo al tempo stesso la possibilità di passare da una modalità di visualizzazione all’altra in base alle proprie esigenze. Continueremo a sviluppare tecnologie per i display capaci di rendere l’esperienza di gioco sempre più coinvolgente.

Il lancio di Samsung Odyssey G6 in Italia è previsto per il marzo 2027. Al momento non è stato svelato il prezzo per il nostro paese, ma negli USA costa 899,99 dollari.