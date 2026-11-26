Con una spesa davvero irrisoria trasformi il tuo televisore o il tuo monitor in una Smart TV. Il merito è dei forti sconti che Amazon propone sull’intera gamma di dispositivi Fire TV Stick in occasione del Black Friday. L’appuntamento più caldo dell’anno per lo shopping online ha una vocazione fortemente hi-tech.

Fire TV Stick in offerta al Black Friday

Vediamo quale scegliere, in base alle proprie esigenze. Partiamo con il modello Fire TV Stick HD, perfetto se si ha un pannello con risoluzione 1080p. Integra il supporto ad Alexa+, ha il telecomando con microfono in dotazione ed è compatibile con tutte le piattaforme di streaming. A questo prezzo rischia di andare a ruba.

Se invece il televisore è Ultra HD, c’è la Fire TV Stick 4K di ultima generazione, anch’essa in forte sconto. Il design è stato riprogettato, vanta la tecnologia HDR10+ per una qualità senza compromessi delle immagini e la connettività Wi-Fi 6.

Un ulteriore upgrade è rappresentato dalla Fire TV Stick 4K Plus che, neanche a dirlo, oggi è in offerta sull’e-commerce. In questo caso ci sono anche Dolby Vision e Dolby Atmos, per un’esperienza cinematografica senza compromessi.

Fire TV Stick 4K Max (guarda la promo), il top della gamma con 16 GB di memoria interna e Wi-Fi 6E per uno streaming senza interruzioni.

La lunga settimana del Black Friday andrà avanti fino all’appuntamento con il Cyber Monday del 30 novembre. Non perdere l’occasione: l’evento è aperto a tutti, non serve alcun abbonamento per approfittarne.