Il Black Friday di Amazon ha confezionato un’offerta davvero speciale. Si tratta del Monitor Lenovo 27″ a soli 99 euro, invece di 149 euro. In dotazione troviamo un pannello IPS WLED Full HD da ben 27 pollici, perfetto per chi cerca un ampio spazio di visione senza però rinunciare a un dispositivo compatto e versatile, perfetto da aggiungere a qualsiasi postazione, magari unendo anche due o più monitor.

L’assenza di cornici sui tre lati si presta perfettamente a un’installazione multi-schermo per rendere ancora più produttivi lavoro, studio e intrattenimento. Tra l’altro, l’elevata frequenza di aggiornamento a 165 Hz e la presenza della tecnologia AMD FreeSync rendono questo monitor un’ottima alternativa ai tantissimi monitor da gaming più blasonati e cari. Sotto i 100 euro questa è la miglior scelta che puoi acquistare.

Gli angoli di visione di 178 gradi assicurano una qualità dell’immagine costante da quasi qualsiasi posizione e la luminosità di 300 cd/m2 con supporto per 16,7 milioni di colori regala una visione chiara e vivace. Nonostante tutta questa tecnologia e le prestazioni garantite, questo monitor si mantiene efficiente e sostenibile, riducendo i consumi energetici.

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