Arriva dal Black Friday un valido alleato per tenere la casa pulita e in ordine: lo sconto di Amazon su Dreame D20. È il robot aspirapolvere e lavapavimenti compatto e multifunzione, con una potenza di 13.000 Pa e autonomia fino a 285 minuti che lo rende capace di raggiungere ogni angolo con una sola ricarica della batteria. Rimuove in modo efficace ogni macchia, i capelli e i peli degli animali domestici, su tutte le superfici.

L’offerta del Black Friday sul robot Dreame D20

Integra la doppia spazzola antigroviglio HyperStream e un capiente contenitore della polvere da 700 ml per trattenere lo sporco in modo sicuro, mentre il serbatoio dell’acqua pulita da 350 ml consente 32 livelli di umidità del mocio. Si muove tra le stanze grazie a un sistema di navigazione e mappatura molto preciso, ottimizzando il percorso da seguire con la tecnologia Smart Pathfinder. A questo si aggiunge il controllo vocale e tramite app con supporto ad Alexa, Siri e Google Home. Scopri di più nella descrizione completa, dove trovi anche altre immagini.

Al prezzo stracciato di soli 134 euro, il robot aspirapolvere e lavapavimenti Dreame D20 è un ottimo affare, da non lasciarsi sfuggire. Lo sconto è applicato in automatico, non servono codici o coupon. E, se lo ordini subito, arriverà a casa tua entro pochi giorni con la consegna gratuita. Chi lo ha già messo alla prova gli ha assegnato un voto medio superiore a 4/5 con oltre 4.400 recensioni pubblicate sull’e-commerce.

Il momento giusto per cercare le occasioni e risparmiare è arrivato: su Amazon, il Black Friday propone migliaia di offerte su prodotti di ogni categoria, inclusa la smart home. Le promozioni resteranno disponibili fino al 30 novembre, quando il Cyber Monday chiuderà l’evento.