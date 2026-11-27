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ECOVACS T50 PRO OMNI Gen3 Robot Aspirapolvere Lavapavimenti 25000 Pa AIVI 3D 3.0, Lavaggio a 75 °C, ZeroTangle Generation 3.0 Tecnologia Anti-ingombramento, Ricarica Automatica, 81mm a soli 299 euro

ECOVACS T90 MAX PRO OMNI Robot Aspirapolvere Lavapavimenti 40.000 Pa OZMO ROLLER 3.0, Lavaggio auto., ZeroTangle 4.0 con TruEdge, Lavaggio con Acqua Calda 100 °C, Stazione OMNI Upgrade del T50 a soli 399 euro

ECOVACS X12S OMNICYCLONE Care kit Robot Aspirapolvere Lavapavimenti Pulizia Potente e Continua, Rimuove Macchie, Polvere e Peli, Anche Lungo Bordi e Tappeti, FocusJet anti-macchie a soli 799 euro

ECOVACS T90S PRO OMNI Care Kit Robot Aspirapolvere Lavapavimenti 40.000 Pa Lavaggio Mocio Autom., Navigazione AI, Pulizia Bordi Extreme, Spazzola Anti-Groviglio, Ricarica PowerBoost, Accessori Extra a soli 499 euro

ECOVACS X12 PRO OMNI Robot Aspirapolvere Lavapavimenti 22000 Pa FocusJet anti-macchie, PowerBoost Ultrarapido, OZMO ROLLER Gen 3.0, Rullo Smart Esteso, AIVI 3D 4.0, AGENTE YIKO a soli 699 euro

ECOVACS X11S OMNICYCLONE Care Kit Robot Aspirapolvere lavapavimenti 30000Pa PowerBoost Ultrarapido, OZMO ROLLER Gen 3.0, Arrampicata max 4 cm, Mocio a Estens., Tecn. Svuot. Autom. PureCyclone 2.0 a soli 699 euro