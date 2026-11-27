La categoria smartphone è probabilmente una di quelle più inflazionate. Ci sono talmente tanti dispositivi che ci rischia di perdersi. Perciò se vuoi un medio gamma veramente interessante ecco la lista definitiva. Approfitta degli sconti al Black Friday Amazon 2026 e fai il colpaccio.

Black Friday Amazon 2026: prezzi top per 5 smartphone mid

Il primo smartphone medio gamma che ti segnaliamo è un po’ fuori dai soliti prodotti, ovvero il TCL P80 Pro 5G. Ottima scelta per uno smartphone equilibrato con un display AMOLED veramente grande da 6,83 pollici dotato di refresh rate da 120 Hz. Offre una fotocamera principale da 50 MP con ultra grandangolare da 8 MP e fotocamera frontale da 32 MP.

Il POCO X8 Pro è tra i medio gamma quello che spinge forte sulle prestazioni ed è anche dotato di una batteria niente male. A bordo troviamo il MediaTek Dimensity 8500-Ultra a 4 nm affiancato da 8 GB di RAM e 256 GB di memoria interna. Ha una fotocamera Sony IMX882 da 50 MP con OIS, la resistenza all’acqua e alla polvere IP68 e una batteria gigantesca da 6500 mAh.

L’HONOR 600è un altro di quegli smartphone che sta andando fortissimo, soprattutto per il suo rapporto qualità prezzo. In questa versione da 8 GB di RAM e 256 GB di memoria interna viene spinto dallo Snapdragon 7 Gen 4 con la performante Magic OS10. Nonostante il suo generoso display AMOLED da 6,57 pollici pesa appena 185 grammi e ha uno spessore di soli 7,8 mm.

Se vuoi puntare tutto sulla batteria allora non puoi perderti l’occasione per avere il REDMI Note 17 Pro Max 5G con la sua capacità pazzesca da 9210 mAh e ricarica ultra rapida da 100 W. In pratica ti dimenticherai di ricaricarlo e quando lo farai ti basterà poco per averlo di nuovo al 100%. Forse l’unico sacrificio è lo Snapdragon 6 Gen 5 che però se il tuo obiettivo non sono i giochi super aggressivi non ti renderai nemmeno conto della differenza.

Chiudiamo con uno dei migliori smartphone di fascia medio alta in circolazione, il Google Pixel 11. Se hai qualche soldo in più è sicuramente quello da acquistare senza nemmeno pensarci. Veramente poche rinunce. Grazie a Google Tensor G6 e ben 12 GB di RAM offre prestazioni eccezionali. L’integrazione con l’intelligenza artificiale è un vero passo in avanti, ha un’ottima batteria da 4985 mAh con anche ricarica wireless e uno scomparto fotografico professionale.

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