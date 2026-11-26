È online un forte sconto sul prezzo di listino del disco fisso esterno da 4 TB della gamma Seagate Expansion. Il merito è del Black Friday di Amazon. Considerando quanto costano oggi tutte le memorie, un’occasione così per risparmiare è da cogliere al volo. L’unità è ideale per l’utilizzo quotidiano alla scrivania e da portare sempre con sé in mobilità, per i backup e l’archiviazione di contenuti di ogni tipo, dai documenti del lavoro fino alle fotografie e i video.

Seagate Expansion: HDD esterno da 4 TB in offerta al BF

Integra una porta USB (il cavo con connettore USB-C dalla lunghezza d 0,5 metri è incluso nella confezione) che lo rende compatibile con tutti i computer e dispositivi, abilitando inoltre il trasferimento veloce dei file. Elegante, leggero e protetto da una scocca resistente per tenerlo al sicuro dagli urti accidentali, è plug-and-play e quindi subito pronto all’uso. Dai uno sguardo alla scheda completa per conoscere tutte le altre informazioni che cerchi e per vedere altre immagini.

Approfitta dell’offerta di oggi che taglia il prezzo di listino e lo rende disponibile con un forte sconto. Allungare le mani su un HDD esterno da 4 TB come questo Seagate Expansion significa non avere più problemi di spazio. C’è anche la soluzione Rescue per il recupero dei dati a cui ricorrere in grado di necessità.

Il Black Friday è finalmente arrivato e Amazon ha già messo sul piatto migliaia di promozioni per chi vuole fare acquisti garantendosi al tempo stesso un notevole risparmiando. Le offerte interessano tutte le categorie presenti sull’e-commerce e andranno avanti fino al 30 novembre, quando il consueto appuntamento con il Cyber Monday concluderà l’evento. Per approfittarne non è necessario essere abbonati a Prime.