Su eBay, in offerta solo per oggi, tra le promozioni del giorno, abbiamo trovato 5 smartphone a prezzo incredibile. Sbrigati perché stanno andando letteralmente a ruba e potrebbero terminare da un momento all’altro tutte le scorte disponibili. Tra l’altro, selezionando PayPal o Klarna, potrai decidere di pagare in tre comode rate a tasso zero con un click.

Apple iPhone 17 5G 256GB 6,3″ Nuovo Originale Smartphone Black Nero a soli 839 euro con PREZZOTOP10

Samsung Galaxy S26 FE 128GB Memoria 8GB Ram Display 6.7″ 5G 4.900mAh Graphite a soli 440,73 euro con PREZZOTOP10

Apple iPhone Duo 512GB Star White smartphone nuovo a soli 2699,99 euro con PSPRCYBER26

Samsung Galaxy S26 5G 6,3” S942 12+256GB DualSim Black NERO Smartphone a soli 699 euro

Apple iPhone 17 Pro 5G 256GB 6,3″ Nuovo Originale Smartphone Arancione Cosmico a soli 1109 euro