Il prezzo della Telecamera WiFi Tapo C211 è crollato grazie al Black Friday Amazon. Infatti, proprio in questo momento e salvo esaurimento scorte anticipato, la acquisti a soli 22,99 euro! Si tratta di una spesa davvero contenuta per ottenere una videocamera di sorveglianza intelligente da installare in qualsiasi ambiente di casa o ufficio.

Le caratteristiche premium rendono questa telecamera un acquisto furbo e intelligente per il prezzo di vendita attuale. Infatti, questa telecamera è dotata di un motorino che ti permette di ruotarla di 360 gradi per raggiungere qualsiasi angolo della stanza. In caso di intrusione, oltre ad avvisarti con una notifica, è in grado di seguire i movimenti di chi è entrato in casa tua.

Il video catturato è di altissima qualità, con risoluzione 2K 3MP a 2304 x 1296 pixel. Inoltre, grazie alla visione notturna con sensore IR LED avanzato, puoi registrare immagini di alta qualità fino a una distanza di 9 metri anche in situazioni di scarsa luminosità o di luminosità assente. Davvero niente male. Aggiungici tantissime funzionalità intelligenti e avanzate.

Cosa stai aspettando? Questa offerta merita tutta la tua attenzione se vuoi mettere in sicurezza casa o ufficio. Acquista ora la Telecamera WiFi Tapo C211 a soli 23,99 euro su Amazon!