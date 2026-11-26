Ci siamo, siamo giunti all’appuntamento più caldo dell’anno per lo shopping: il Black Friday. Trovi già una ricca sezione su Amazon con promozioni e sconti in tutte le categorie dell’e-commerce, dall’informatica all’elettronica, passando per gaming e smart home. L’occasione è ghiotta anche per risparmiare portandosi avanti con l’acquisto dei regali da far trovare sotto l’albero.
Il Black Friday 2026 è arrivato su Amazon
È un evento aperto a tutti: non servono abbonamenti o sottoscrizioni per partecipare. Basta iniziare a sfogliare il catalogo alla ricerca di quell’articolo che da troppo tempo è fermo nella lista dei desideri, metterlo nel carrello e completare l’ordine.
Tra le migliori offerte già online ce ne sono molte perfette per un dono di Natale in stile hi-tech. Ad esempio, lo smart speaker Echo Dot con Alexa+ e connettività Bluetooth, proposto in forte sconto per l’occasione.
Echo Dot (modello 2022) | Altoparlante intelligente Wi-Fi e Bluetooth, suono più potente e dinamico | Anthracite, con Accesso Anticipato ad Alexa+
34,99€89,99€-61%
Quale occasione migliore del Black Friday per mettere una nuova TV in salotto? Quella 4K da 65 pollici della gamma TCL T6C è in offerta su Amazon al prezzo più basso di sempre.
TCL 65T6C – Smart TV QLED 4K HDR10+ da 65″, Fire TV con Dolby Atmos
379,90€499,90€-24%
C’è anche il nuovo Alexa Tablet 11 in sconto. È il dispositivo perfetto per l’intrattenimento, con sistema operativo Android e display con risoluzione 2,5K.
Nuovo Amazon Alexa Tablet 11, 8 GB di RAM, 128 GB, straordinario schermo 2,5K da 11″, batteria che dura tutto il giorno, con Google Play, progettato per Alexa+, Grafite
259,99€379,99€-32%
Il monitor curvo AOC da 32 pollici in promozione è da mettere subito sulla scrivania. Il pannello arriva al refresh rate da 180 Hz, per una fluidità senza compromessi.
AOC Gaming Monitor CQ32G4VE 32 pollici Curvo 2560×1440, WQHD, 180Hz, Fast VA Panel, 1ms GtG, (HDMI2x 2.0 DP 1x 1.4) HDR10, FreeSync, Nero
165,50€
Cerchi uno smartphone? L’offerta di oggi sul Google Pixel 11 di ultima generazione è imperdibile se vuoi un Android che venga aggiornato per almeno sette anni e con supporto nativo all’AI di Gemini.
Google Pixel 11 – Smartphone Android sbloccato – Nero ossidiana, 256GB
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A questo prezzo stracciato, Lenovo IdeaPad Slim 3 è il notebook giusto per studiare, lavorare e per l’intrattenimento. Ha in dotazione Windows 11, processore AMD, SSD da 512 GB e Wi-Fi 6.
Lenovo IdeaPad Slim 3 Notebook 15″ IPS, AMD Ryzen 5 40, RAM 8GB, 512GB SSD, Windows 11 Home, WiFi 6, Laptop per Casa, Ufficio, Studio, Multitasking, Uso Quotidiano – Caricatore non incluso
469,00€749,00€-37%
Infine, per rendere la casa una smart home, segnaliamo la presa intelligente di Tapo, il modello P105 (italiano). La trovi in promozione, almeno fino a esaurimento scorte.
Tapo P105 – Presa Smart Italiana, WiFi Intelligente Smart Plug, Controllo Vocale, Compatibile con Alexa e Google Home, Controllo Remoto Tramite APP Tapo, Tempo di Preselezione
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La lunga Settimana del Black Friday andrà avanti fino al tradizionale appuntamento di lunedì 30 novembre con il Cyber Monday. Sei ancora in tempo per risparmiare: dai uno sguardo alla sezione Amazon dedicata all’evento e trova l’affare che fa per te.