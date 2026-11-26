Ci siamo, siamo giunti all’appuntamento più caldo dell’anno per lo shopping: il Black Friday. Trovi già una ricca sezione su Amazon con promozioni e sconti in tutte le categorie dell’e-commerce, dall’informatica all’elettronica, passando per gaming e smart home. L’occasione è ghiotta anche per risparmiare portandosi avanti con l’acquisto dei regali da far trovare sotto l’albero.

Il Black Friday 2026 è arrivato su Amazon

È un evento aperto a tutti: non servono abbonamenti o sottoscrizioni per partecipare. Basta iniziare a sfogliare il catalogo alla ricerca di quell’articolo che da troppo tempo è fermo nella lista dei desideri, metterlo nel carrello e completare l’ordine.

Tra le migliori offerte già online ce ne sono molte perfette per un dono di Natale in stile hi-tech. Ad esempio, lo smart speaker Echo Dot con Alexa+ e connettività Bluetooth, proposto in forte sconto per l’occasione.

Quale occasione migliore del Black Friday per mettere una nuova TV in salotto? Quella 4K da 65 pollici della gamma TCL T6C è in offerta su Amazon al prezzo più basso di sempre.

C’è anche il nuovo Alexa Tablet 11 in sconto. È il dispositivo perfetto per l’intrattenimento, con sistema operativo Android e display con risoluzione 2,5K.

Il monitor curvo AOC da 32 pollici in promozione è da mettere subito sulla scrivania. Il pannello arriva al refresh rate da 180 Hz, per una fluidità senza compromessi.

Cerchi uno smartphone? L’offerta di oggi sul Google Pixel 11 di ultima generazione è imperdibile se vuoi un Android che venga aggiornato per almeno sette anni e con supporto nativo all’AI di Gemini.

A questo prezzo stracciato, Lenovo IdeaPad Slim 3 è il notebook giusto per studiare, lavorare e per l’intrattenimento. Ha in dotazione Windows 11, processore AMD, SSD da 512 GB e Wi-Fi 6.

Infine, per rendere la casa una smart home, segnaliamo la presa intelligente di Tapo, il modello P105 (italiano). La trovi in promozione, almeno fino a esaurimento scorte.

La lunga Settimana del Black Friday andrà avanti fino al tradizionale appuntamento di lunedì 30 novembre con il Cyber Monday. Sei ancora in tempo per risparmiare: dai uno sguardo alla sezione Amazon dedicata all’evento e trova l’affare che fa per te.