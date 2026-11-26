Hai deciso di acquistare uno smartphone Android che garantisca ottime performance senza dover dare fondo ai tuoi risparmi ma non hai ancora trovato l’offerta giusta? Allora vai immediatamente su eBay e aggiungi al tuo carrello il Samsung Galaxy S26 FE a 440,73 euro, invece che 699 euro, Inserendo il codice promozionale PREZZOTOP10 al momento del pagamento.

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Samsung Galaxy S26 FE: a questo prezzo è da prendere al volo

Possiamo dire senza ombra di dubbio che il Samsung Galaxy S26 FE a questa cifra è uno dei migliori smartphone che puoi acquistare oggi. Come ogni modello FE nasce per essere un pochino più accessibile facendo qualche sacrificio qua e là che però all’atto pratico non si sente proprio. Ha uno spessore di 7,4 mm con un peso di 193 grammi ed è resistente all’acqua e alla polvere con certificazione di grado IP68.

Offre un generoso display Dynamic AMOLED 2X da 6,7 pollici con refresh rate da 120 Hz e luminosità di 1900 nit riuscendo quindi a essere perfettamente visibile anche alla luce diretta del sole. È sostenuto dal processore Exynos 2500 a 3 nm con 8 GB di RAM a supporto e il sistema operativo Android 17 con interfaccia One UI 9. La memoria interna in questa versione da 128 GB. E poi è dotato di una fotocamera posteriore con sensore principale da 50 MP, ultra grandangolare da 12 MP e fotocamera frontale sempre da 12 MP.

Dunque, come avrai notato, uno smartphone che rinuncia veramente a poco e che ha un prezzo assolutamente interessante. Se non vuoi perderti l’offerta vai immediatamente su eBay e acquista il tuo Samsung Galaxy S26 FE a 440,73 euro, invece che 699 euro, Inserendo il codice promozionale PREZZOTOP10 al momento del pagamento.