Se vuoi uno smartphone di fascia media senza doverlo strapagare approfitta di questa occasione che ti stiamo segnalando per fare un vero upgrade al giusto prezzo. Vai subito su eBay e puoi aggiungere al tuo carrello il Samsung Galaxy A57 con 409,05 euro, invece che 549 euro, inserendo il codice promozionale PREZZOTOP10 al momento del pagamento.

Per cui ricapitolando, c’è uno sconto del 17% sul prezzo di listino già applicato e un ulteriore ribasso del 10% con il codice segreto da applicare, per una risparmio totale di 140 euro. Inoltre poi dilazionare il pagamento in 3 rate da 151,50 euro a interessi zero con Klarna.

Samsung Galaxy A57 a un prezzo fuori di testa

Sicuramente il rapporto qualità prezzo del Samsung Galaxy A57 già di per sé è ottimo e dunque con questo ulteriore doppio sconto è da prendere al volo. Se vuoi uno smartphone equilibrato e leggero sicuramente questo fa al caso tuo. Ha un peso di soli 174 grammi, uno spessore di 6,9 mm ed è certificato IP68 contro l’acqua e la polvere. Gode di un ottimo pannello Super AMOLED da 6,7 pollici con refresh rate massimo da 120 Hz e luminosità di 1200 nit.

A sostenere il processore Exynos 1680 a 4 nm ci sono 8 GB di RAM e il sistema operativo One UI basato su Android che garantisce tra l’altro 6 anni di aggiornamenti continui. La memoria interna in questa versione è da 256 GB per cui non avrai nessun problema, mentre la batteria ha una capacità da 5000 mAh con ricarica rapida da 45 W. La fotocamera posteriore è composta da un sensore principale da 50 MP, con grandangolare da 12 MP e una fotocamera frontale sempre da 12 MP.

Dunque uno smartphone leggero, con ottime performance, aggiornamenti per diversi anni, batteria capiente e ricarica rapida a un prezzo davvero conveniente. Se pensi che faccia al caso tuo vai subito su eBay e acquista il Samsung Galaxy A57 a soli 409,05 euro, invece che 549 euro, inserendo il codice promozionale PREZZOTOP10 al momento del pagamento.