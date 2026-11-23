Gli HONOR 600 sono arrivati in Italia solo sei mesi fa. Il produttore ha già annunciato in Cina la nuova serie HONOR 700 composta da tre smartphone che saranno in vendita dal 27 novembre. Oltre a quelle hardware c’è una novità estetica piuttosto evidente, ovvero un secondo schermo posteriore che segue la moda del momento. Dovrebbero essere distribuiti in altri paesi all’inizio del 2027.

HONOR 700 Series: specifiche complete

La serie HONOR 700 condivide quasi tutte le caratteristiche. I tre smartphone HONOR 700 Pro, 700 e 700S hanno uno spessore di 7,96 millimetri e hanno ricevuto le certificazioni IP68, IP69 e IP69K. Lo schermo AMOLED principale ha una diagonale di 6,57 pollici, risoluzione di 2728×1264 pixel, refresh rate di 120 Hz e luminosità massima di 8.000 nits.

Nel pannello posteriore, accanto al modulo fotografico, c’è un display AMOLED secondario da 1,59 pollici. Può essere utilizzato per visualizzare widget e sticker AI, come mirino per la fotocamera e per mostrare le misurazioni effettuate con il sensore PPG (fotopletismografia).

La principale differenza hardware è rappresentata dal processore: Snapdragon 8 Gen 5 (700 Pro), Snapdragon 8s Gen 4 (700) e Snapdragon 7 Gen 4 (700S). HONOR 700S non ha il teleobiettivo da 50 megapixel (zoom ottico 3.5x), mentre solo HONOR 700 Pro ha la ricarica wireless da 50 Watt.

Queste sono le altre specifiche comuni: 12/16 GB di RAM, 256/512 GB di storage, fotocamere posteriori da 200 e 12 megapixel (principale e ultra grandangolare), fotocamera frontale da 50 megapixel, connettività Wi-Fi 7, Bluetooth 6.0 (5.4 per 700S), GPS, Galileo, NFC e 5G, altoparlanti stereo, porta USB Type-C, lettore di impronte digitali in-display e batteria da 9.000 mAh con ricarica rapida da 80 Watt.

Il sistema operativo è MagicOS 11 basato su Android 17. I colori disponibili sono Sky, Pink Mist, Cool White e Blue Tone. I tre smartphone della serie HONOR 700 saranno in vendita dal 27 novembre. Il produttore non ha ancora comunicato la data di lancio fuori dalla Cina.