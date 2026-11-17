I nuovi top di gamma del marchio cinese sono ufficiali: è andata in scena la presentazione ufficiale per Xiaomi 18 Pro e Xiaomi 18 Pro Max, confermando tutte le indiscrezioni e le informazioni circolate nelle ultime settimane. Ad attirare l’attenzione è soprattutto il secondo display integrato sul retro, all’interno del camera bump.

Tutto sui nuovi Xiaomi 18 Pro e Xiaomi 18 Pro Max

Poter contare su un pannello posteriore abilita modalità di utilizzo inedite, ad esempio per quanto riguarda la creatività. È un approccio che, se sfruttato a dovere a livello software, può costituire un reale valore aggiunto. Quello frontale, invece, supporta la modalità Privacy che protegge i dati visualizzati quando si è in mezzo agli altri. Funziona come già visto sul flagship di Samsung.

Il sistema operativo è in entrambi i casi HyperOS 4, basato su Android e con accesso senza limitazioni a Play Store e agli altri servizi di Google. Non mancano poi ovviamente le funzionalità di intelligenza artificiale.

Tra i punti di forza c’è anche il comparto fotografico realizzato in collaborazione con Leica, risultato di una partnership che va avanti ormai da molto tempo. In particolare, spiccano il design ottico Leica UltraPure e l’obiettivo Leica Summilux con apertura f/1.67 sul sensore principale. Vale inoltre la pena sottolineare la presenza del processore Snapdragon 8 Elite, presentato poche settimane fa e con supporto nativo alla gestione degli agenti AI.

Per quanto riguarda i prezzi, Xiaomi 18 Pro sarà disponibile a partire da 1.449,90 euro per la versione da 12/256 GB. Invece, Xiaomi 18 Pro Max costerà 1.649,90 euro per la configurazione base. Entrambi i modelli avranno quattro colorazioni. Chiudiamo con le specifiche tecniche più importanti dei due modelli.

Le specifiche di Xiaomi 18 Pro

Display principale da 6,4 pollici con pannello LTPO AMOLED con modalità Privacy, risoluzione 2436×1120 pixel, refresh rate fino a 120 Hz, luminosità fino a 4.000 nit, Shield Glass 3.0, HDR10+ e Dolby Vision;

display posteriore da 2,7 pollici con pannello LTPO AMOLED, risoluzione 912×596 pixel, refresh rate fino a 120 Hz, Gorilla Glass Victus 2 e luminosità fino a 4.000 nit;

processore Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 6;

12 GB di RAM;

256 o 512 GB di memoria interna;

tripla fotocamera posteriore con ottiche Leica Summilux da 200+200+50 megapixel e frontale da 50 megapixel;

batteria da 6.000 mAh con ricarica HyperCharge cablata da 90 W e wireless da 50 W (anche reverse charging);

dimensioni 151,8x72x8,5 millimetri, peso 198 grammi;

certificazione IP68.

Le specifiche di Xiaomi 18 Pro Max