 Galaxy S26 Ultra, spunta il Privacy Display prima del lancio
Un video mostra in anteprima il Privacy Display del Samsung Galaxy S26 Ultra oltre all'unboxing del nuovo smartphone top di gamma.
Abbiamo ufficialmente messo un piede nella settimana del Samsung Galaxy S26: la presentazione andrà in scena mercoledì 25 febbraio. C’è però chi è già riuscito ad acquistarne un’unità, più precisamente il modello Ultra, quello che ha in dotazione la funzionalità esclusiva Privacy Display. Qui sotto un video che la mostra in azione.

Privacy Display sul Samsung Galaxy S26 Ultra

È lo youtuber Sahil Karoul, che dopo aver allungato le mani sullo smartphone non ha perso tempo condividendo alcuni contenuti, tra i quali c’è anche l’unboxing visibile di seguito. La caratteristica è quella che impedisce di osservare cosa c’è sullo schermo se lo si guarda da un’angolazione non frontale. Un po’ come avviene con le pellicole da appiccicare sul pannello, ma in questo caso è integrata direttamente nel telefono e può essere gestita tramite le impostazioni.

Un altro dettaglio interessante evidenziato dal creator è relativo a S Pen, il pennino in dotazione al Samsung Galaxy S26 Ultra: se inserito al contrario, sporge leggermente dal profilo. Non accadeva con il modello dello scorso anno e per qualcuno potrebbe essere un grattacapo. Inoltre, non c’è il supporto al Bluetooth.

S Pen sporge dal Samsung Galaxy S26 Ultra se inserito al contrario

L’impressione è che il punto di forza su cui il marchio sceglierà di puntare per il suo top di gamma sia proprio il Privacy Display citato in apertura. Indubbiamente, si tratta di una funzionalità che torna parecchio utile a chi è spesso in giro e vuole evitare che occhi indiscreti possano vedere cosa si sta facendo, ad esempio sui mezzi pubblici, con le app di messaggistica o con l’home banking. Ne sapremo di più mercoledì con l’annuncio ufficiale.

La linea Galaxy S26 avrà in dotazione anche il nuovo Bixby integrato in One UI 8.5, l’intelligenza artificiale di Perplexity e nuovi tool AI per le fotocamere. Insomma, non sarà uno smartphone tradizionale, gli algoritmi la faranno da padrone.

Fonte: Sahil Karoul, YouTube

Pubblicato il 23 feb 2026

