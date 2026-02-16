Samsung Galaxy S26 non sarà uno smartphone

È chiaro che lo sarà. Uno smartphone, si intende. La stessa Samsung gioca però sul concetto e sembra voler forzare la mano, proponendo il Galaxy S26 come un AI phone. Provate a guardare uno dei teaser pubblicati finora: nei secondi finali la prima parte della scritta smartphone è sempre cancellata, proprio per lasciare posto ad AI phone . Come a dire, non sarà più un telefono, ma anzitutto un dispositivo basato sull’intelligenza artificiale.

AI phone ancor prima che smartphone: Galaxy S26

Una mossa di certo ben ponderata. Non a caso ad attuarla è il secondo produttore al mondo in termini di market share. Al tempo stesso è però una decisione rischiosa, nel momento in cui l’entusiasmo degli utenti nei confronti delle novità AI sembra in qualche modo affievolirsi. C’è chi addirittura inizia a manifestare un certo fastidio. Ne sa qualcosa Microsoft, che sul fronte PC si è già convinta a ripulire Windows 11 da Copilot e altre funzionalità non richieste.

Con l’arrivo della serie Galaxy S26 arriverà un’esperienza legata a doppio filo agli agenti AI, il più recente trend del settore. Vale a dire che gli utenti non si limiteranno più a chiedere e ottenere informazioni tramite gli algoritmi, ma potranno contare su un’intelligenza artificiale in grado di compiere azioni complesse, interagendo con applicazioni e servizi.

Un nuovo teaser per Privacy Display

A proposito dei nuovi smartphone, è ormai certo che il modello Ultra integrerà Privacy Display. Lo abbiamo anticipato nelle scorse settimane.

Qui sopra un nuovo video che lo conferma, mostrando la tecnologia in azione: serve a rendere lo schermo totalmente nero quando lo si osserva da una posizione non frontale. È l’alternativa integrata alle pellicole che si appiccicano sul pannello per impedire a chi sta dietro o di fianco di allungare gli occhi sulle informazioni riservate o più semplicemente sui contenuti aperti.