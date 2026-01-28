Così smetteranno di spiarci lo schermo dello smartphone

Non è un caso se va forte la vendita delle pellicole per gli smartphone che proteggono la privacy, impedendo di vedere cosa c’è sullo schermo quando lo si guarda da un’angolazione non frontale. Ci fanno sentire più sicuri quando ci troviamo ad esempio in un luogo pubblico con molte persone intorno. Samsung ha pensato di affrontare la questione con una soluzione sviluppata internamente e direttamente integrata nel telefono, che non richiede di applicare uno strato extra sul pannello. La funzionalità Privacy Display che vedremo debuttare sulla linea Galaxy S26, a partire dal modello Ultra, è un mix di hardware, software e AI.

Privacy Display sul Samsung Galaxy S26 Ultra

Presentata con un comunicato ufficiale, la caratteristica ha richiesto cinque anni di sviluppo e uno studio approfondito delle abitudini degli utenti. Il video qui sotto spiega bene a cosa serve: a impedire che occhi indiscreti possano sbirciare una password, un codice segreto, una sequenza di sblocco o una conversazione.

Privacy Display sarà personalizzabile. Ognuno potrà decidere se mantenerla attiva in ogni momento oppure se oscurare solo determinate applicazioni, la schermata di blocco, le notifiche e altro ancora. Il funzionamento è visibile in un post su X datato 15 gennaio.

L’intelligenza artificiale entra in gioco, ad esempio, decidendo in autonomia quando è il momento di abilitare la caratteristica e quando no. Se si apre l’app dell’home banking, se si stanno visualizzando email o documenti di lavoro e così via.

Una precisazione: il nome della funzionalità non è stato confermato in via ufficiale dal comunicato, ma è comparso in un rumor della scorsa settimana. Salvo cambiamenti dell’ultima ora, sarà quello. È proprio a causa di questo leak che Samsung potrebbe aver decido di tagliare i tempi e annunciarne l’arrivo oggi. Ne sapremo di più alla presentazione della serie Galaxy S26 attesa per fine febbraio.