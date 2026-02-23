Samsung porta Perplexity sui Galaxy S26, basta dire "Hey, Plex"

I Galaxy S26 di Samsung non avranno solo Bixby e Gemini a disposizione, ma anche Perplexity, che si potrà richiamare con un semplice Hey, Plex . E non come app installata a parte, ma integrato nel sistema operativo con accesso a Samsung Notes, Orologio, Galleria, Promemoria, Calendario e una selezione di app di terze parti ancora da definire.

Perplexity nei Samsung Galaxy: accesso a note, calendario e foto

È la materializzazione di quella che Samsung chiama “ecosistema multi-agente“, l’idea che persone diverse preferiscano AI diverse per compiti diversi, e che il telefono debba adattarsi a questa realtà invece di imporre un unico assistente. Si vuole Gemini per le ricerche complesse? Bixby per controllare il telefono? Perplexity per avere risposte rapide con le fonti? Ognuno è libero di fare un po’ come gli pare.

La logica competitiva è chiara. Apple dà Siri (e presto le integrazioni con ChatGPT, Gemini e Claude). Google offre Gemini, punto. Samsung scommette che dare libertà di scelta sull’assistente AI sia un vantaggio sufficiente a differenziarsi, soprattutto in un momento in cui le persone stanno sviluppando preferenze marcate verso specifici chatbot, quasi come si affezionassero a un marchio.

Perplexity integrato nel sistema operativo è più di un’app preinstallata. Con accesso alle app native di Samsung, può leggere potenzialmente le note, consultare il calendario, guardare le foto nella galleria e usare queste informazioni per rispondere alle domande.

Il prossimo Unpacked è il 25: aspettiamoci di più

Samsung non ha ancora svelato quali app di terze parti saranno compatibili con l’integrazione Perplexity, né i dettagli completi dell’ecosistema multi-agente. Il prossimo evento Unpacked è fissato per il 25 febbraio, dopodomani, e sarà quasi certamente l’occasione per mostrare la visione completa di Galaxy AI e della convivenza tra agenti diversi sullo stesso dispositivo.