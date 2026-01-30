 Samsung Galaxy S26, abbiamo la data dell'evento Unpacked
Samsung presenterà i nuovi Galaxy S26 il 25 febbraio con un evento Unpacked: l'AI al centro della nuova gamma e debutto sul mercato a marzo.
Tecnologia Mobile
Samsung presenterà i nuovi Galaxy S26 il 25 febbraio con un evento Unpacked: l'AI al centro della nuova gamma e debutto sul mercato a marzo.
boliviainteligente, Unsplash

È il solito Evan Blass di @evleaks ad anticipare quella che sarà la data di presentazione dei Samsung Galaxy S26: mercoledì 25 febbraio. Nessuna sorpresa, andrà in scena esattamente nel giorno previsto da rumor e indiscrezioni che circolano ormai da tempo. Come sempre, la cornice sarà quella di un evento Unpacked.

Galaxy Unpacked per i Galaxy S26 il 25 febbraio

Lo ha fatto con un post su X a cui ha allegato l’immagine che riportiamo qui sotto. Quasi certamente è la stessa che stanno ricevendo gli addetti stampa invitati a guardare e toccare in anteprima i dispositivi. Per qualche ragione che non sappiamo, la location è stata nascosta. Tutto suggerisce che l’intelligenza artificiale sarà di nuovo protagonista.

L'invito di Samsung per l'evento Unpacked in cui saranno presentati i Galaxy S26

Rispetto a quanto visto negli anni scorsi (metà o fine gennaio), l’annuncio andrà in scena con qualche settimana di ritardo. Il motivo è cercare in una riorganizzazione della gamma: Samsung avrebbe infatti deciso di tagliare il Galaxy S26 Edge a favore del Plus. Durante la presentazione potrebbero essere svelati anche i nuovi auricolari wireless Galaxy Buds 4.

Concentrando l’attenzione sugli smartphone, questa settimana sono emersi i primi dettagli ufficiali a proposito di una funzionalità chiamata Privacy Display e che dovrebbe essere un’esclusiva del modello Ultra. Si tratta di una tecnologia che fa leva su un mix di hardware e software per riprodurre il comportamento delle pellicole protettive che nascondono la visione dello schermo a chi lo osserva da un’angolazione non frontale. È lecito aspettarsi che non sia l’unica novità in arrivo.

Nessuna informazione sui prezzi, che non dovrebbero subire rincari a causa della crisi della RAM, ma utilizzare il condizionale è d’obbligo. C’è da contrastare iPhone e le sue vendite record, soprattutto in alcuni mercati di importanza strategica. Il debutto sul mercato dei Galaxy S26 sarebbe previsto intorno alla prima settimana di marzo. Si attendono conferme.

Fonte: Evan Blass su X

Pubblicato il 30 gen 2026

30 gen 2026
