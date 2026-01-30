iPhone non passa mai di moda: lo vogliono tutti (e ovunque)

Altro che crisi, il business di iPhone è in gran forma. Anzi, non è mai stato meglio. Lo dimostrano i risultati finanziari registrati da Apple nell’ultimo trimestre, con un incremento del 16% (anno su anno) sia delle entrate sia degli utili. E il melafonino ha giocato un ruolo da protagonista, smentendo chi aveva ipotizzato prestazioni al di sotto delle aspettative per fattori come il ritardo accumulato sul fronte dell’intelligenza artificiale.

iPhone mai così in forma, vendite record

Le vendite hanno fatto segnare un nuovo record nella storia dell’azienda, grazie alla domanda letteralmente esplosa in paesi come Cina e India: 85 miliardi di dollari guadagnati a livello globale solo con gli smartphone, l’anno prima erano 69 miliardi. Questo il commento di Tim Cook.

iPhone ha avuto il suo miglior trimestre di sempre, trainato da una domanda senza precedenti, con record storici in ogni segmento geografico.

Non solo iPhone, ma anche iPad (8,6 miliardi) e servizi (30 miliardi) sono andati bene, chiudendo il trimestre in crescita. E pensare che il periodo appena concluso è quello in cui l’azienda avrebbe potuto accusare il colpo per l’introduzione dei nuovi dazi e per un eventuale effetto negativo sulla domanda a causa delle tensioni geopolitiche.

Sostanzialmente invariate, invece, le entrate generate da indossabili e accessori come Watch o AirTag (11,5 miliardi), mentre i Mac hanno fatto registrare una flessione (8,4 miliardi). Quest’ultimo segmento potrebbe beneficiare presto dell’arrivo di nuovi modelli.

Il melafonino non passa mai di moda

Possiamo dire che iPhone non passa mai di moda. E se anche il ritmo dell’innovazione nel territorio smartphone è indiscutibilmente rallentato rispetto a tempo fa, quello di Apple continua a generare un’attrattiva tutta sua. Vuoi per il marchio, vuoi per il supporto di lungo termine (il modello 5s è appena stato aggiornato). E il rafforzamento dell’impegno sull’AI lascia intravedere un futuro di nuovo da protagonista per l’azienda di Tim Cook.