iPhone 5s e ‌iPhone‌ 6 immortali: aggiornati dopo 13 anni

Il supporto sul lungo termine è da sempre uno dei punti di forza della mela morsicata, un fattore che spinge molti a preferire i prodotti Apple pur dovendo affrontare una spesa extra al momento dell’acquisto. È per questo che iPhone 5s e iPhone 6 hanno appena ricevuto un nuovo aggiornamento, quello che porta il loro sistema operativo alla versione iOS 12.5.8, rispettivamente a quasi 13 e 12 anni dal lancio.

iOS 12.5.8 in rollout per iPhone 5s e iPhone 6

Lo stesso update ha raggiunto anche iPhone 6 Plus, iPad Air, iPad mini 2, iPad mini 3 e iPod touch di sesta generazione. Non include funzionalità inedite, com’è ovvio che sia, ma un rinnovo dei certificati necessari per continuare a utilizzare servizi come iMessage e FaceTime almeno per un altro anno, fino al gennaio 2027. È possibile scaricarlo e installarlo semplicemente accedendo alle Impostazioni.

iOS 12, pubblicato nel 2018, ha ricevuto l’ultimo aggiornamento tre anni fa, quando Apple ha introdotto alcune correzioni importanti sul fronte della sicurezza.

Chi se lo ricorda, l’iPhone 5s? Tra le specifiche tecniche figurano il display Retina da 4 pollici, il chip A7, la fotocamera posteriore iSight da 8 megapixel, quella frontale FaceTime da 1,2 megapixel, fino a 64 GB di memoria interna e il connettore Lightning ormai diventato un vecchio ricordo.

Lanciato nel settembre 2013 (insieme all’iPhone 5c), ha in dotazione il tasto home con Touch ID per il riconoscimento biometrico. È il primo dispositivo di Cupertino con questa tecnologia, implementata grazie all’acquisizione della società AuthenTec avvenuta l’anno precedente.

iOS 26.2.1 con supporto per il nuovo AirTag

Il sistema operativo è arrivato alla versione iOS 26.2.1, pubblicata proprio nei giorni scorsi con l’obiettivo di correggere alcuni bug riscontrati nel codice e di introdurre il supporto al nuovo AirTag 2. Lo stesso vale per iPadOS 26.2.1 e watchOS 26.2.1. Ha inoltre preso il via il rilascio delle nuove beta per le edizioni 26.3 di tutte le piattaforme, inclusa macOS.