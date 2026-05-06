 Samsung Galaxy S23+ da 512GB (ricondizionato) a un prezzo da favola
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Samsung Galaxy S23+ da 512GB (ricondizionato) a un prezzo da favola

Il fantastico Samsung Galaxy S23+ 5G da 512GB, ricondizionato di grado molto buono, è in offerta su eBay a un prezzo speciale.
Samsung Galaxy S23+ da 512GB (ricondizionato) a un prezzo da favola
Tecnologia Mobile
Il fantastico Samsung Galaxy S23+ 5G da 512GB, ricondizionato di grado molto buono, è in offerta su eBay a un prezzo speciale.

Se fai alla svelta oggi puoi fare un vero colpaccio portandoti a casa uno smartphone ricondizionato, di grado molto buono, risparmiando tantissimo. Vai subito su eBay dunque e metti nel tuo carrello il Samsung Galaxy S23+ 5G (ricondizionato) a soli 384,75 euro, anziché 1.229 euro, inserendo il codice promozionale MAG26 al momento del pagamento.

Oggi quindi, grazie a questo doppio sconto e al fatto che si tratta di un dispositivo ricondizionato, potrai risparmiare almeno 844 euro sul totale. Inoltre potrai dilazionare il pagamento in tre rate da 135 euro a interessi zero con Klarna. E se c’è qualcosa che non ti soddisfa potrai restituirlo entro 30 giorni senza nessun problema.

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Samsung Galaxy S23+: il ricondizionato che fa la differenza

Questo Samsung Galaxy S23+ 5G è ricondizionato con grado molto buono ed è stato ispezionato, pulito e reso perfettamente funzionante. Inoltre come dicevamo potrai restituirlo entro 30 giorni senza pagare nulla. Ha unn fantastico display Dynamic AMOLED da 6,6 pollici FHD+ con refresh rate da 120 Hz e luminosità di 1750 nit. Pesa 198 grammi e ha uno spessore di 7,6 mm, risultando quindi leggero e maneggevole.

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Troverai a bordo il potente processore Snapdragon 8 Gen 2 con 8 GB di RAM a supporto e la bellezza di 512 GB di memoria interna che sono inesauribili. Gode di una fotocamera posteriore con sensore principale da 50 MP, ultra grandangolare da 12 MP, teleobiettivo 3x da 10 MP e fotocamera anteriore sempre da 12 MP. Ha poi una batteria di 4700 mAh con ricarica cablata da 45 W, ricarica inversa e ricarica wireless da 15 W.

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Una grandissima promozione dunque per accaparrarsi uno smartphone eccezionale pagandolo veramente pochissimo. Perciò non fartela scappare. Corri su eBay e acquista il tuo Samsung Galaxy S23+ 5G (ricondizionato) a soli 384,75 euro, anziché 1.229 euro, inserendo il codice promozionale MAG26 al momento del pagamento. Se concludi l’ordine oggi lo riceverai comodamente a casa tua in appena 1 o 2 giorni senza pagare la spedizione.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.

Pubblicato il 6 mag 2026

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Michea Elia
Pubblicato il
6 mag 2026
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