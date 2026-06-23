 Google Pixel 10a al minimo storico: il Prime Day fa crollare il prezzo
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Google Pixel 10a al minimo storico: il Prime Day fa crollare il prezzo

Il Prime Day porta Google Pixel 10a al suo prezzo minimo storico: un'occasione da cogliere per chi cerca un nuovo smartphone Android.
Google Pixel 10a al minimo storico: il Prime Day fa crollare il prezzo
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Il Prime Day porta Google Pixel 10a al suo prezzo minimo storico: un'occasione da cogliere per chi cerca un nuovo smartphone Android.
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È il momento giusto per acquistare Google Pixel 10a, presentato solo pochi mesi fa e subito eletto uno degli smartphone più interessanti della sua categoria. Su Amazon trovi il forte sconto per l’evento Prime Day che prende il via oggi e il dispositivo è sceso al suo prezzo minimo storico. Se sei interessato, approfittane prima del sold out.

Compra Pixel 10a al minimo storico

Google Pixel 10a è protagonista nel Prime Day

Tra i punti di forza c’è anche il supporto garantito per sistema operativo e funzionalità grazie ad aggiornamenti per i 7 anni successivi al lancio. Fanno parte delle specifiche tecniche il display Actua con Gorilla Glass 7i, il chip Tensor G2 con coprocessore di sicurezza Titan M2, 8 GB di RAM, la doppia fotocamera posteriore da 48+13 megapixel che non sporge dalla scocca, quella frontale da 13 megapixel, il supporto eSIM, la connettività Wi-Fi 6E, Bluetooth 6.0, NFC e la batteria con 30 ore di autonomia. Dai un’occhiata alla scheda del telefono che ha definito un nuovo standard nella categoria dei mid range con sistema operativo Android.

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Lo smartphone Google Pixel 10a in versione 128 GB può essere tuo al prezzo di 394,99 euro invece di 449,00 euro, con lo sconto di oggi. Scegli la colorazione che preferisci tra Nero ossidiana, Grigio nebbia e Viola lavanda, in base al tuo stile.

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Google Pixel 10a - 7 anni di nuovi aggiornamenti e funzionalità, oltre 30 ore di autonomia, Guida fotografica, Gemini Live, Sicurezza Pixel - Nero ossidiana, 128GB

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Con il mese di prova offerta da Amazon, puoi partecipare al Prime Day anche se non hai ancora un abbonamento Prime attivo. Inizia subito con la tua sottoscrizione, senza spese, potrai eventualmente cancellare il rinnovo prima della scadenza.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.

Pubblicato il 23 giu 2026

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Davide Tommasi
Pubblicato il
23 giu 2026
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