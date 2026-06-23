Samsung UFS 5.0: la nuova memoria pensata per l'AI

Chi ha provato a far girare un modello AI in locale sul telefono, sa com’è: lento e faticoso. I modelli cloud come ChatGPT o Claude rispondono velocemente perché hanno data center interi dietro. L’AI locale, invece, deve cavarsela con le risorse del dispositivo, quindi memoria interna e processore.

Per superare questo limite, Samsung sta lavorando a UFS 5.0, una nuova generazione di memoria interna capace di raggiungere 10,8 GB al secondo in lettura e 9,5 GB al secondo in scrittura, circa il doppio rispetto a UFS 4.1.

I numeri

UFS 5.0 offre velocità fino a 10,8 GB al secondo in lettura e 9,5 GB al secondo in scrittura, circa il doppio rispetto a UFS 4.1. Consuma anche meno energia: fino al 40% in meno grazie a tecniche come il controllo dinamico del clock e la gestione multi-voltaggio. Inoltre, è più compatto, con dimensioni di 7,5 × 13 × 0,9 mm, circa il 16,7% più piccolo rispetto alla generazione precedente.

Il nuovo standard segue le specifiche più recenti definite da JEDEC per le memorie integrate.

Perché è importante per l’AI

I modelli AI locali, quelli che funzionano senza connessione Internet, devono caricare pesi da file enormi nella memoria. Un modello da 1 GB o più deve essere letto dallo storage e trasferito alla RAM e al processore. Se lo storage è lento, tutto è lento, indipendentemente da quanto sia potente il chip.

Raddoppiare la velocità di lettura significa che un modello da 2 GB si carica in meno di un secondo invece di due. Sembra poco, ma moltiplicato per ogni interazione, ogni query, ogni risposta, la differenza si accumula.

Dove arriverà

Samsung prevede di portare UFS 5.0 su smartphone, wearable e dispositivi di realtà estesa. È ragionevole aspettarsi che appaia nei prossimi Galaxy S di fascia alta, e che fornisca la base di storage per le funzionalità Galaxy AI che Samsung sta espandendo a ogni ciclo di prodotto.

Apple ha il Neural Engine ottimizzato in iOS 27 beta 2 per caricare modelli oltre 1 GB. Qualcomm ha il NPU potenziato del 160% nello Snapdragon Reality Elite. Samsung risponde dal lato storage, non importa quanto sia veloce il processore se i dati non arrivano abbastanza in fretta.