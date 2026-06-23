iOS 27 beta 2 è disponibile: cosa c'è di nuovo

Due settimane dopo l’anteprima al WWDC, Apple rilascia la seconda beta sviluppatori di iOS 27. In vista nessuna nuova funzionalità spettacolare, ma piccole migliorie che rendono Apple Intelligence più scattante. Inoltre, l’app AirPort Utility è stata dichiarata deprecata.

iOS 27 beta 2 per sviluppatori, le novità

Il Neural Engine è stato aggiornato per gestire in modo più efficiente i modelli di intelligenza artificiale utilizzati da Apple Intelligence, inclusi quelli di dimensioni superiori a 1 GB. Tutte le principali funzionalità on-device, da Siri a Image Playground fino a Reframe, dipendono da questa componente, tempi di caricamento più rapidi si traducono in interazioni più fluide e immediate.

HomeKit Secure Video elabora ora le registrazioni on-device e tramite Private Cloud Compute per le descrizioni video e la ricerca, quando Apple Intelligence è attiva nell’app Casa. Le telecamere di sicurezza diventano più intelligenti senza inviare i video a server esterni non protetti.

L’addio ad AirPort Utility

Apple ha smesso di vendere i router AirPort anni fa. Con iOS 27 beta 2, l’app AirPort Utility è ufficialmente deprecata, non sarà più disponibile per i nuovi download dall’App Store. Chi ha ancora un AirPort Express o un Time Capsule in funzione, e ce ne sono molti in giro, iOS 27 potrebbe essere il momento in cui smettono di essere gestibili dal proprio iPhone.

I problemi noti

L’effetto sfocatura in modalità Ritratto potrebbe non renderizzarsi correttamente. Potrebbe succedere anche di non riuscire a fermare una sveglia dalla schermata di blocco senza sbloccare l’iPhone. Inoltre, il pulsante “Aggiungi un controllo” nella modalità modifica del Centro di Controllo potrebbe apparire piccolo o tagliato.

Sono bug da beta, problemi che verranno corretti nelle prossime versioni. Anche se la sveglia che non si ferma dalla schermata di blocco è un bug che fa iniziare la giornata nel modo peggiore.

Come installare la beta 2 di iOS 27

Per installare la beta 2 di iOS 27 basta andare in Impostazioni > Generali > Aggiornamento Software > Aggiornamenti Beta > iOS 27 Developer Beta. È supportata su oltre 30 iPhone. La beta pubblica arriva il mese prossimo, più stabile e consigliata per chi non vuole sorprese.

Disponibili anche la seconda beta di macOS 27 Golden Gate, iPadOS 27, watchOS 27 e gli altri sistemi operativi Apple.